La prima collezione di Vanità Living

Il Salone del Mobile di Milano è stata la prestigiosa vetrina internazionale scelta per presentare in anteprima Vanità Living, nata dalla lunga esperienza di Vanità & Casa nella progettazione e produzione di specchi e specchi contenitori per il bagno. L’obiettivo diVanità Livingcon la nuova collezione di specchi ed elementi di arredo per tutta la casa è quello di arricchire l’ambiente domestico con preziosi riflessi che portino più luce, aumentino la prospettiva, caratterizzino e rendano più bella ogni stanza.

I fondatori di Vanità & Casa, e da oggi anche di Vanità Living, Alexander Caruso e Monica De Conti, raccontano: “Vanità Living è il nostro progetto 2023 e si basa su tecnologie innovative e sulla lunga esperienza che abbiamo acquisito nel corso degli anni. È una scommessa che abbiamo colto e che vogliamo vincere, forti di quei valori come impegno, competenza e meticolosità che da sempre contraddistinguono il nostro lavoro e caratterizzano i nostri prodotti, sintesi tra innovazione e design.”

Tecnologie innovative e all’avanguardia come Ghost, brevettata dall’azienda che rende la fonte luminosa totalmente invisibile quando è spenta, oppure Modular Light System (MLS), che permette di scegliere quali aree di illuminazione attivare, con quale intensità e con quale temperatura Kelvin.

“Abbiamo voluto approfondire il dialogo fra la persona – con le sue esigenze e i suoi desideri – e lo spazio che abita per dare vita a una collezione di prodotti nuovi”, spiega l’architetto Massimo Farinatti, Art Director dell’azienda: “Ogni specchio è studiato per arricchire lo spazio e trasformarlo attraverso il design, il gioco di riflessi, la luce.”

La collezione Vanità Living comprende quindi specchi e complementi di arredo, come attaccapanni, portascarpe, che personalizzano gli ambienti della casa, dando vita a un’atmosfera elegante e moderna, al contempo confortevole, dove fare piacevolmente ritorno a fine giornata. Oggetti che aumentano il piacere di vivere il proprio spazio.

Come il porta-abiti Clio, che permette di scegliere la posizione dei piccoli specchi orientabili e il colore dei sostegni e Higgins, lo specchio portascarpe girevole facile da utilizzare, dal più piccolo al più grande della famiglia.

Piccole mensole funzionali per appoggiare chiavi, occhiali, cellulare al rientro a casa sono gli elementi che caratterizzano gli specchi RainBow e Wind nelle versioni tonda e ovale. Oggetti semplici, la luce appare quando serve, per poi scomparire senza lasciare traccia e dove nulla è lasciato al caso.

E ancora, oggetti fuori dagli schemi, particolari nella forma e sempre pronti a illuminare la persona (e la casa) nel modo più opportuno, come Cobblestone, dalla forma organica e armoniosa, con le sue vie luminose modulabili, oppure Sfera, dove l’incisione del vetro è in grado di diffondere e rendere tridimensionale una luce diffusa; e infine Daisy con la sua presenza importante, dove la cornice e lo specchio si illuminano per porre al centro lo sguardo.

Aggregare, moltiplicare, stupire: è quanto si propongono le serie Poly, Isla e Firefly, rispettivamente uno specchio decagonale (Poly) dove la cornice monocolore si può accendere e regolare di intensità e gradazione con un comodo sensore touch; uno specchio estremamente semplice (Isla), cinto da un micro-profilo in alluminio anodizzato che mantiene la qualità offerta dai 5 millimetri della lastra riflettente; e infine uno specchio unico (Firefly) che al contempo può diventare una lampada da parete sottile e componibile, utile per moltiplicare, illuminare, caratterizzare un corridoio, una lobby o una reception.

Personalizzare e dare un senso alle pareti, con le aggregazioni di Quasar e Meteor o dilatare gli spazi minimi con specchi di soli 30 millimetri di spessore come Clear View.

Tutti i prodotti della collezione Vanità Living si caratterizzano per i comandi semplici e intuitivi, e anche per la facilità nel montaggio. Semplicità, sicurezza e sostenibilità sono infatti tre valori fortemente ancorati e che si traducono in scelte concrete: dagli specchi progettati per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura accidentale, alla continua ricerca di soluzioni per ridurre l’impatto dei prodotti sul Pianeta, come ad esempio la scelta di adottare imballaggi plastic-free, in cartone eco-sostenibil