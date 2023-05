Potocco: tutte le novità presentate al Salone del Mobile 2023

Suggestioni architettoniche, una palette delicata e mediterranea e una filosofia dell’abitare che invita alla leggerezza: in occasione dell’edizione 2023 del Salone del Mobile, Potocco presenta i nuovi progetti e le nuove collezioni all’interno di una cornice allestitiva dall’estetica sofisticata e ambiziosa ma al tempo stesso accogliente.

Le nuove collezioni incarnano alcuni dei valori più cari all’azienda, tra cui la storica cultura artigianale, la collaborazione con i designer e l’invito a creare legami emotivi con i luoghi e con gli oggetti che ci circondano, ricercando un lusso che non faccia rumore, ma che apprezzi la cura, i processi sostenibili e la progettualità che si nascondono dietro l’oggetto.

Jade, design Hanne Willmann

Alla sua prima collaborazione con Potocco, Hanne Willmann disegna Jade: un sistema di divani e tavolini caratterizzati da profili sinuosi e forme morbide e organiche che rimandano alla natura. Questa collezione segna per Potocco un importante passo avanti nella creazione di una proposta sempre più completa dedicata allo spazio living, introducendo a catalogo un nuovo sistema di divani componibili.

Il sistema di sedute si compone di 9 moduli ed è completato da 4 tavolini che possono trovare diverso uso e collocazione tra i moduli delle composizioni o fronte divano.

Grazie alla loro unicità, tutti gli elementi possono essere utilizzati singolarmente o combinati creando isole di comfort sempre diverse e fluide che si adattano agli spazi e alle situazioni. I moduli delle sedute poggiano su una struttura invisibile, dando vita a una struttura apparentemente fluttuante e leggera.

I tavolini – disponibili in quattro dimensioni, con piano in marmo – sono progettati per essere inseriti tra un modulo e un altro o al centro di una composizione, acquisendo così un accento scultoreo di estrema sofisticatezza.

Shape, design StorageMilano

Potocco presenta la collezione di tavolini Shape firmata da STORAGEMILANO, confermando la collaborazione con lo studio di architettura e design fondato a Milano nel 2002 da Barbara Ghidoni, Marco Donati e Michele Pasini.

La famiglia di coffee table è caratterizzata da un piano in vetro dalla forma squadrata che lascia intravedere il gioco di geometrie della base in legno massello. Segno distintivo del progetto, la struttura è composta da rettangoli diamantati che si incontrano a formare una croce, fissati da giunti metallici in ottone che impreziosiscono ulteriormente il disegno. I profili in legno, lavorati artigianalmente con cura magistrale, evidenziano l’expertise dell’azienda nella lavorazione del materiale.

Disponibili in due diverse altezze e dimensioni, i tavolini Shape possono essere utilizzati sia in coppia che singolarmente, per diventare protagonisti di spazi living contemporanei e affiancare l’ampia collezione di proposte indoor e outdoor dell’azienda.

Minima, design Mario Ferrarini

Minima è una nuova seduta interamente in legno, disegnata da Mario Ferrarini, nata dall’idea di realizzare un oggetto accogliente e robusto, dalle linee fluide ed energiche. Un progetto rassicurante nella sua visione precisa e puntuale, che si contraddistingue per i dettagli pesati e il profilo rigoroso.

Il multistrato della seduta e dello schienale si sviluppa seguendo una sinuosa armonia; le gambe in massello di frassino sono lavorate per accogliere lo schienale grazie ad una elegante torsione che ne esalta gli effetti di luce e la lavorazione raffinata tipica di Potocco, ponendo l’accento sulla magistrale capacità dell’azienda di lavorare con il legno.

Minima, apre ad un nuovo discorso cromatico per l’azienda: oltre alle varianti nelle finiture legno disponibili a catalogo, viene proposta in un set di aniline, con una palette delicata ed elegante pensata per legarsi armoniosamente con gli altri prodotti a catalogo.

Inoltre, la sedia è facilmente impilabile, rendendola una scelta di arredo perfetta all’interno di progetti contract di grandi dimensioni.

Graphic, design M+V

Il progetto di Graphic è stato sviluppato come estensione della collezione di sedute Keel mantenendo lo stesso codice compositivo. Una struttura di elementi sottili e geometrici si unisce armoniosamente con dei piani funzionali, dando vita a tavoli, panca, scrittoio e tavolini accessori.

Il risultato finale è una collezione caratterizzata da un’assoluta semplicità strutturale che garantisce la perfetta combinazione con le famiglie di sedute firmate Potocco.