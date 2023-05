Gervasoni: i nuovi prodotti presentati alla Milano Design Week 2023

Progettisti e designer dai background differenti collaborano con Gervasoni per creare collezioni che spaziano ampiamente nel mondo dell’arredo outdoor. L’utilizzo dei tradizionali materiali outdoor e dei materiali innovativi di ultima generazione – perfetti per resistere agli agenti atmosferici e al passare del tempo – permette di realizzare prodotti e collezioni in grado di dialogare gli uni con gli altri per dare vita ad abbinamenti ogni volta nuovi e personali, per creare il proprio spazio outdoor senza vincoli di stile.

La collezione Gervasoni outdoor è il risultato di un’attenta selezione di materiali naturali e tecnici lavorati con sapienti manualità e innovative tecnologie, per adattarsi ai diversi stili di abitare l’outdoor, arredando con assoluta facilità, eleganza e libertà di personalizzazione terrazzi, giardini o piscine, dagli ambienti più urbani e contemporanei ai più sofisticati o immersi nella natura.

Le novità 2023 vengono presentate al Salone del Mobile attraverso “Twist-project”, un allestimento curato da Concetta Giannangeli, pensato per mostrare le nuove collezioni outdoor di Federica Biasi e dello studio Nendo: un progetto che ricorda l’estetica delle case a patio caratteristiche della tradizionale architettura spagnola in cui il cortile centrale viene dedicato alle ultime proposte per gli esterni 2023.

Anche lo showroom Gervasoni di via Spartaco racconta le ultime proposte dell’azienda attraverso “Tao”, un percorso alla scoperta del mondo Gervasoni, tra passato e futuro curato dalla designer Federica Biasi: gli arredi outdoor iconici firmati da Paola Navone incontrano le ultime novità dell’azienda.

Brise, design Federica Biasi

La convivialità outdoor è la chiave di una delle collezioni di Federica Biasi. Brise letteralmente brezza, punta a rimandare a quella piacevole sensazione di venticello che mitiga il calore estivo per godersi momenti di relax en plain air ed accompagnare momenti felici e spensierati. Collezione vivace, elegante e frizzante al tempo stesso, Brise rievoca l’Art Noveau, lo stile floreale, liberty, definito da linee ornamentali e decorative che si ispirano alla natura per armonizzarsi con essa. La collezione è composta da tavolini tondi con base a cilindro e top amovibile in Millgres disponibili in diverse dimensioni e altezze e in una palette di colori dinamica, in cui al rosso e al panna si aggiunge anche il blu. I tavolini sono disponibili anche con basi in acciaio inossidabile in tre colori: bianco, rosso e grigio.

La libertà di comporre lo spazio intorno al tavolo all’aperto ispira la proposta di sedie Brise, con struttura in tubolare di acciaio inox leggermente curvato e seduta e schienale in WoodEvolution, un materiale resistente e adatto per sfuttare al massimo spessori molto fini. È proprio la lavorazione dello schienale in WoodEvolution intagliato a laser a identificare quella che è la peculiarità della collezione: la creazione di una texture forata in rimando alla paglia di Vienna. Gli elementi degli schienali sono fissati alla struttura con una preziosa fettuccia nautica colore tono su tono. Ideati per sposarsi con le sedute, anche i tavoli Brise suggeriscono nuovi modi di pensare la tavola outdoor, che sia per tanti ospiti o per pochi intimi. Disponibili in diverse dimensioni e con top tondo, rettangolare o quadrato, hanno sottili e leggere basi in tubolare di acciaio inox, mentre i piani, disponibili in lamiera forata zincata o in cemento, creano dei pattern che richiamano quello della seduta. Tutte le proposte della collezione Brise sono disponibili in tre diverse colorazioni, per creare aree monocromatiche o giocare con abbinamenti diversi.

Kasane, design Nendo

Altra novità outdoor la collezione Kasane, disegnata dallo studio giapponese Nendo. “Sovrapporsi” in giapponese, Kasane nasce da un gioco di incastri e sovrapposizioni di diversi elementi, in cui ogni prodotto diventa una scultura dalle forme morbide e sinuose. Ispirata dal modo in cui le tazze, impilandole una ad una, diventano gradualmente più alte, la collezione di pouf e tavoli è caratterizzata dall’espressione ritmica dei bordi impilati e dalla texture materica dell’argilla che definisce l’animo del prodotto. Le basi dei tavoli ed i pouf sono realizzarti in un polimero espanso, mentre il piano del tavolo è realizzato in MDF: tutte le componenti vengono poi rivestite da un sottile strato d’argilla in colori della terra.