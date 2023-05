Diagonal by Pininfarina: la nuova torre residenziale di Fortaleza ispirata all’oceano

Lo studio di design internazionale Pininfarina, celebre in tutto il mondo per aver portato la sua esperienza nel design automobilistico e la sua concezione estetica nell’ambito dell’architettura, svela il progetto di un nuovo branded building in Brasile, Diagonal by Pininfarina, una esclusiva torre residenziale di 53 piani che sorgerà lungo il litorale di Fortaleza.

Questo progetto ambizioso, che mira a diventare un nuovo landmark della città brasiliana di cui incarna i valori e lo spirito, incorpora elementi tradizionali del paesaggio circostante in un design sofisticato e contemporaneo tipico della firma Pininfarina. L’edificio si ispira infatti, nelle linee architettoniche e nella modulazione degli spazi, alle scenografie naturali e urbane della città affacciata sull’oceano.

“Il quartiere di Fortaleza in cui sorgerà Diagonal by Pininfarina è stato una incredibile fonte di ispirazione per il progetto, che desidera rendere omaggio allo straordinario patrimonio culturale di quest’area e fungere allo stesso tempo da catalizzatore per il suo sviluppo urbanistico”, afferma Paolo Trevisan, Vice Presidente Design della sede americana di Pininfarina. “Il nostro desiderio è quello di collegare il passato, il presente e il futuro della vivace comunità locale attraverso un concept innovativo e coinvolgente in grado di favorire l’interazione, rafforzare la connessione tra le persone e la natura e promuovere la sostenibilità dall’interno all’esterno”.

Diagonal by Pininfarina, che una volta completato sarà uno dei più alti grattacieli del Brasile settentrionale, segna il 40° anniversario del gruppo Diagonal, società di real estate brasiliana leader nel mercato, che si distingue nel settore immobiliare per i più alti standard di eccellenza nel design e nella strategia spaziale coniugando eleganza, efficienza e audacia.

La nuova torre residenziale abbraccia con stile ed eleganza il paesaggio oceanico e ne replica le forme. La facciata curvilinea rievoca le onde dell’Atlantico che si infrangono sulla battigia. Le linee morbide e le proporzioni dell’edificio, che sembra incresparsi al vento che modella il paesaggio circostante, si ispirano ai principi del design nautico di più alto livello.

La lussureggiante facciata verde vivente alla base della torre porterà nel cuore del tessuto urbano un’oasi ispirata alle foreste pluviali, contribuendo al processo di rimboschimento metropolitano e alla rigenerazione dell’ambiente.

“Fortaleza sta crescendo rapidamente senza sacrificare l’ambiente e la qualità della vita dei suoi residenti. Volevamo che la nostra prima torre brandizzata in collaborazione con Diagonal riflettesse questi valori: il risultato è uno sviluppo architettonico resiliente, inclusivo e sostenibile che ambisce a fissare un nuovo standard nella rigenerazione del lungomare della città“, dice Samuele Sordi, Capo architetto di Pininfarina of America. “Il nostro approccio orientato alla performance ci ha permesso, insieme a Molegolar, di re-immaginare la connessione tra l’oceano e la città”.

La volontà di integrare all’interno del progetto lo spirito della comunità locale e il paesaggio naturale è chiara già all’ingresso: le grandi vetrate della lobby creano un dialogo tra l’interno e l’esterno, diventando un punto di transizione tra l’energia della strada e il relax della casa. Questo spazio, inoltre, può trasformarsi in una galleria aperta al pubblico incoraggiando il senso di inclusività e di condivisione tra i residenti e i cittadini.

La lussureggiante facciata verde vivente alla base della torre porterà nel cuore del tessuto urbano un’oasi ispirata alle foreste pluviali, contribuendo al processo di rimboschimento metropolitano e alla rigenerazione dell’ambiente.

“Fortaleza sta crescendo rapidamente senza sacrificare l’ambiente e la qualità della vita dei suoi residenti. Volevamo che la nostra prima torre brandizzata in collaborazione con Diagonal riflettesse questi valori: il risultato è uno sviluppo architettonico resiliente, inclusivo e sostenibile che ambisce a fissare un nuovo standard nella rigenerazione del lungomare della città“, dice Samuele Sordi, Capo architetto di Pininfarina of America. “Il nostro approccio orientato alla performance ci ha permesso, insieme a Molegolar, di re-immaginare la connessione tra l’oceano e la città”.

La volontà di integrare all’interno del progetto lo spirito della comunità locale e il paesaggio naturale è chiara già all’ingresso: le grandi vetrate della lobby creano un dialogo tra l’interno e l’esterno, diventando un punto di transizione tra l’energia della strada e il relax della casa. Questo spazio, inoltre, può trasformarsi in una galleria aperta al pubblico incoraggiando il senso di inclusività e di condivisione tra i residenti e i cittadini.

L’attenzione al benessere dei futuri residenti è centrale per Pininfarina che applica in tutti i suoi progetti residenziali i principi del WELL Building Standard di IWBI (International WELL Building Institute), un sistema basato sulle performance per misurare e certificare quelle caratteristiche degli edifici che hanno un impatto sulla salute e il benessere umano. I 47 appartamenti di Diagonal by Pininfarina mettono al centro questa concezione. Le grandi finestre e le terrazze garantiscono l’ingresso di abbondante luce naturale. La vista senza barriere crea un senso di continuità tra l’interno luminoso e l’esterno, collegando gli spazi dell’abitato con la natura circostante, l’oceano e il cielo, esaltando in tal senso l’esperienza umana.

Ciascun appartamento occupa un intero piano dell’edificio ed è preceduto da una lobby privata, personalizzabile in base allo stile e al gusto del proprietario. Le spaziose unità con quattro camere da letto comprendono tre stanze di dimensioni standard e una suite padronale. La living room centrale si estende quasi senza soluzione di continuità alla grande terrazza esterna, illuminata da un sistema integrato e intelligente che crea un piacevole rifugio all’aperto dall’alba al tramonto, da cui godere di una veduta estremamente ampia della spiaggia e dell’oceano.

Diagonal by Pininfarina offre un’esperienza unica di “comunità verticale” attraverso l’integrazione di spazi comuni e aree ricreative riservate ai residenti, dotate di attività emozionanti e strutture all’avanguardia, per adulti e bambini. La vasta gamma di servizi offerti pone attenzione allo spirito e al corpo incoraggiando sia il relax che il lavoro da remoto con uno spazio di co-working dotato di connessione Wi-Fi.

“Diagonal by Pininfarina segna il 40° anniversario della nostra attività, una delle ragioni per cui per la prima volta abbiamo scelto di dare il nostro nome ad un progetto residenziale. Questa torre incarna i valori che hanno segnato la storia e il successo dell’azienda, combinando tencologia, innovazione e comfort”, commenta João Fiúza, Presidente del Grupo Diagonal. I lavori di costruzione dell’edificio dell’edificio inizieranno a settembre 2023 con completamento previsto nel settembre 2028.