BienNoLo 2023: al via la terza edizione della Biennale d’Arte del quartiere NoLo a Milano

Associazione BienNoLo, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano e con la partnership di Trenord S.p.a. e RETI S.p.a., presenta la terza edizione di BienNoLo, la biennale di arte contemporanea del quartiere NoLo a Milano.

L’edizione, che prende vita da venerdì 2 giugno a domenica 11 giugno 2023, si intitola Talitha kum (Alzati, fanciulla) ed è a cura di Giacinto di Pietrantonio. Per l’occasione, una costellazione di interventi artistici, mostre ed esposizioni a ingresso gratuito avrà luogo nel quartiere milanese a nord di Piazzale Loreto, imperniandosi nelle tre sedi di Mosso Milano, dove si colloca il padiglione principale, Munimor e Spazio Hasita. Protagonista della manifestazione è una nutrita selezione di oltre venticinque artisti di differenti generazioni, uniti dal forte legame con il territorio milanese e dal comune intento di formulare al pubblico un invito a lasciarsi coinvolgere dai molteplici linguaggi dell’arte contemporanea.

Spiega Carlo Vanoni, presidente di Associazione BienNolo: “BienNoLo 2023 attua quello che il sociologo francese Michel Maffesoli chiama ʹradicamento dinamicoʹ. Un profondo radicamento territoriale nel quartieredi NoLo da cui prende il nome e, al contempo, un viaggio nell’altrove attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea. Per questo mi piace definire BienNoLo una biennale ʹquartieraleʹ. ‘Quartierale’ va inteso come luogo della comunità, della coesione sociale, ma anche (ecco il radicamento dinamico) come apertura verso le culture altre”.

Commenta Filippo Petrolati, direttore di Fondazione di Comunità Milano: “Sosteniamo con gioia BienNoLo, un progetto meritevole perché centripeto, un’iniziativa che attiva nel quartiere a nord di Loreto istanze, energie e linguaggi creativi “nutrienti” per chi lo abita e lo vive. Fondazione di Comunità Milano è al fianco di chi come Associazione BienNoLo sostiene interventi culturali inclusivi, senza finalità commerciali, con caratteristiche divulgative e di ampia accessibilità, mantenendo alta la qualità e l’impatto sociale”.

Alla mostra si affianca un ricco calendario di appuntamenti, volti ad approfondire e arricchire la manifestazione, dal ciclo di incontri con figure di spicco dell’universo artistico contemporaneo alle visite guidate giornaliere alla mostra, passando attraverso un programma di laboratori concepito per gli Istituti Comprensivi “Paolo e Larissa Pini” e “Giacosa” di Milano.

Completa la proposta culturale della terza edizione di BienNoLo una forte attenzione alla formazione, che si traduce nel finanziamento di un programma di borse di studio di incoraggiamento a intraprendere e proseguire studi in ambito artistico per un valore di 3.000 €. L’iniziativa, realizzata anch’essa con il contributo di Fondazione di Comunità Milano, è destinata agli alunni delle scuole attive nel quartiere di NoLo, con particolare attenzione a coloro che presentano un background migratorio.

Coniugando l’esperienza artistica alla componente educativa, nella sua terza edizione BienNoLo si riconferma come appuntamento dinamico e creativo, inserendosi a pieno titolo tra gli elementi propulsori dell’innovazione che interessa il quartiere milanese di NoLo e lo vede trasformarsi in distretto urbano ad alto livello di integrazione sociale e culturale.