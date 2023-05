Thai Mainhard, prima personale dell’artista brasiliana a Napoli

Dal 12 maggio al 7 luglio la Shazar Gallery presenta Things come together when they do di Thai Mainhard. La mostra curata da Valeria Schaefer, la prima personale a Napoli dell’artista brasiliana.

7 dipinti su tela e 7 disegni a tecnica mista su carta in cui tutto il mondo visivo dell’artista esplode tra forme e colori combinati in composizioni complesse ed emotive di matrice espressionista.

Things come together when they do: il complesso e composito mondo visivo di Thai Mainhard tra forme e colori

Nata e cresciuta fino ai 20 anni a Rio de Janeiro, l’artista porta nelle opere l’ambiente in cui ha vissuto e i suoi colori, il verde lussureggiante, le sfumature del blu e il candore delle spiagge di sabbia bianca. Questo universo vivace si accosta ai ricordi, non sempre sereni, e ai sentimenti che confluiscono in uno spazio unico, terreno di battaglie, in cui si intravede il nero assoluto che ingloba e contemporaneamente mostra la molteplicità dell’essere.

Mainhard lavora con differenti media tra cui pittura ad olio, vernice spray e carboncino, per creare immagini intuitive tra segni espressivi e densi blocchi di colore, tra forme astratte e precise aree che definiscono lo spazio della tela. Come su un luogo aperto alle emozioni Thai Mainhard dipinge sulla tela per portare in superficie immagini, visioni quasi smarrite che non trovano la strada per delinearsi e conciliarsi con il caos interiore. Le sue opere traggono ispirazione dall’espressionismo astratto, e se inizialmente sembrano ispirarsi al lavoro di Willem de Kooning, Cy Twombly e Joan Mitchell, un suo personalissimo linguaggio astratto prende il sopravvento catturando la complessità umana.

Thai Mainhard (Rio de Janeiro, 1990) ha esposto a livello internazionale in Italia, in Germania e negli Stati Uniti, a Los Angeles, New York, Boston, San Francisco ed ha partecipato a fiere d’arte negli Stati Uniti e a Shanghai.