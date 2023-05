Salvatori annuncia l’esordio negli Stati Uniti con Patchwork di Piero Lissoni

Salvatori, azienda italiana di design specializzata nella realizzazione di arredi e superfici in pietra naturale, annuncia l’esordio negli Stati Uniti del suo ultimo innovativo rivestimento a parete, Patchwork di Piero Lissoni, all’interno del nuovo boutique showroom dedicato al Nord America, situato al 102 Wooster Street a New York.

La collezione è stata svelata in anteprima in occasione del Salone del Mobile, dal 18 al 23 Aprile 2023, insieme a tre altre novità: la collezione bagno Hito, sempre su progetto di Piero Lissoni, Passepartout, che segue il filone della sostenibilità promosso dal brand, e l’inedita serie di rivestimenti in legno, Wood Collection.

Patchwork è la prima tra le novità ad essere presentata al pubblico americano, facendo il proprio debutto dal vivo in occasione del festival di design NYCxDESIGN che interesserà tutta la città di New York.

Partendo dalla consapevolezza di lavorare con un materiale naturale estremamente raro e prezioso, Salvatori si impegna, insieme a creativi del calibro di Piero Lissoni, a trovare sempre nuove soluzioni per ridurre gli sprechi e ottimizzare l’utilizzo della pietra naturale.

Il nuovo rivestimento a parete Patchwork è composto da piccoli quadrati in un’unica tipologia di pietra ma in diverse finiture Salvatori, come le iconiche Bamboo e Spaghetti. I quadrati vengono recuperati dagli scarti di produzione che andrebbero altrimenti sprecati e utilizzati per dare vita ad un patchwork di texture e dimensioni differenti. Il risultato è una geometria che crea un gioco di pattern e dinamica tridimensionalità. Grazie ad un’ampia gamma di personalizzazioni, che comprende differenti texture e colori, Parchwork permette a designer e clienti di creare composizioni adatte al proprio stile.

Riproponendo gli elementi di alcune delle collezioni più note del brand, Patchwork si inserisce perfettamente all’interno del nuovo showroom di Salvatori Nord America, facendo il suo debutto alla NYCxDESIGN.

Lo spazio di Salvatori, a New York

Lo spazio di Salvatori, oltre 600mq divisi su due livelli progettati dallo studio internazionale Yabu Pushelberg, dimostra la capacità del brand di proporre un total look di design, includendo innovative superfici, sculturali prodotti dedicati all’ambiente bagno e accessori contemporanei, tutti lavorati partendo da preziose pietre naturali.

“Siamo entusiasti di mostrare per la prima volta Patchwork al pubblico americano nel nostro nuovo showroom in occasione dell’appuntamento annuale con NYCxDESIGN” annuncia il CEO di Salvatori, Gabriele Salvatori “La collezione, disegnata da Piero Lissoni con cui siamo legati da una lunga collaborazione e da un’amicizia personale, è un altro passo avanti in direzione di un futuro più sostenibile in cui il rispetto per le risorse naturali del nostro pianeta è una priorità. Ci piace pensare a Patchwork come una sorta di poesia realizzata attraverso il marmo e non vediamo l’ora che il suo intrigante gioco di texture, sfumature e possibilità di personalizzazione diventino di ispirazione per tutta la comunità del design di New York“

Salvatori

Salvatori è una azienda di design che pone con orgoglio al proprio centro la produzione interamente localizzata in Italia. A partire da innovative finiture per pavimenti e rivestimenti, a lussuosi arredi per il bagno fino a ricercati elementi design per la casa, Salvatori è il punto di riferimento indiscusso quando si parla di design applicato alla pietra naturale.

Grazie ai migliori valori del saper fare italiano ed alle più̀ avanzate tecnologie ingegneristiche applicate al settore della pietra, Salvatori unisce sapientemente artigianalità̀ e tecniche progettuali ed industriali all’avanguardia per ottenere meravigliosi elementi di design che, spesso, nascono grazie alla collaborazione con designer di fama internazionale.