Olmar trova il suo spazio permanente a Milano

Per la prima volta, Olmar ha debuttato al Fuorisalone nella peculiare installazione indoor_Argento del designer Leonardo Talarico nello spazio INSULA DELLE ROSE, nel cuore di Brera Design District. Olmar porta il suo concetto del “benessere disegnato” all’interno dello spazio Insula delle Rose, che in occasione del Salone del Mobile 2023 si rinnova in termini cromatici, tingendosi di argento come un involucro prezioso che accoglie i brand ospiti.

Lo spazio trasversale contrassegnato dall’argento è in totale sintonia con le soluzioni più innovative e sostenibili in tema di riscaldamento, di design e benessere. Sono infatti queste le tematiche al centro della narrativa messa in luce da Olmar, e che saranno esposte con una selezione dei prodotti principali del brand: Square, Line, Origin, Prelude Plus e Genesis.

Efficienza energetica e tecnologia innovativa

Al Fuorisalone 2023 OLMAR ha presentato i suoi elementi che riscaldano, sanificano e purificano dal design rigoroso in una una nuova palette di colori omogenea nati dalla collaborazione con l’Art Director Giulio Cappellini.

Grazie alla direzione artistica di Cappellini, ambasciatore del design italiano nel mondo, i sistemi elettrici dell’azienda padovana sintetizzano in forme pulite e contemporanee le loro multiple funzionalità.

“Gli elementi OLMAR sono apprezzati per la loro tecnologia innovativa, in quanto riscaldano per irraggiamento e sono studiati appositamente per offrire alta efficienza in ottica green” dichiara Giulio Cappellini Art Director dell’azienda.

Sono dei veri e propri complementi d’arredo gli apparecchi di Olmar, che possono inserirsi tecnicamente e stilisticamente in ogni tipo di contesto architettonico evitando un impianto termoidraulico o canna fumaria.

Le funzioni di purificazione, riscaldamento, sanificazione ed effetto fiamma possono essere attivate separatamente o in contemporanea con una semplice modalità del telecomando in dotazione.

GENESIS

Per la prima volta a Milano viene presentato Genesis, un apparecchio elettrico a parete, generatore di raggi biogenici FIR, dotato di ionizzatore e ozonizzatore ad ossigeno attivo. Genesis ha le funzioni integrate di purificare, sanificare e riscaldare l’aria, Genesis utilizza la tecnologia dei raggi infrarossi lontani (FIR – Far Infrared Rays), conosciuti anche come “raggi biogenici” o “raggi della vita”, che penetrano nei corpi producendo un aumento della temperatura cutanea e sottocutanea: un processo che crea benessere termico senza dover riscaldare l’aria e senza necessità di interventi d’installazione, manutenzione e canna fumaria. Inoltre il sistema Genesis offre la funzione di ionizzazione (Dual Ag+ Technology), che abbina gli effetti salutari delle onde biogeniche alle proprietà antibatteriche e antimicrobiche dell’argento ionico, e di ozonizzazione (Oxy Active), grazie alla quale sanifica gli ambienti liberandoli da batteri e agenti patogeni. L’apparecchio Genesis si inserisce con discrezione sia in ambienti residenziali sia in spazi diversi, come showroom e negozi. La struttura è realizzata in alluminio verniciato con pannelli in vetro temperato. Questo prodotto è stato brevettato con la tecnologia Inverter Heater che ottimizza il consumo energetico.