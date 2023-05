Giorgetti inaugura il primo monobrand a New York

Nell’anno del suo 125° anniversario, Giorgetti consolida la propria presenza internazionale con l’apertura di nuovi prestigiosi showroom che offrono l’opportunità di sperimentare l’approccio unico del Gruppo al design. A poche settimane dall’inaugurazione a Milano dell’innovativo concept di “Giorgetti Spiga – The Place”, l’azienda vola nel cuore della Grande Mela. In occasione di NYCxDesign, il più importante evento statunitense dedicato al design in programma dal 18 al 25 maggio, l’azienda svela il nuovo Atelier Giorgetti New York, una Penthouse di 1000 metri quadrati nel cuore di Manhattan.

Metropoli viva e pulsante, dove tutto accade, New York rappresenta una tappa fondamentale nell’importante strategia di sviluppo del brand nel mercato nord-americano, dove l’azienda è già presente con tre monobrand a Boston, Houston e Los Angeles. Un percorso che vedrà nel 2023 l’apertura di altri due nuovi store a Miami e Washington DC, con l’obiettivo di raggiungere una clientela estremamente sensibile all’altissima qualità del design Made in Italy.

“Negli ultimi anni, abbiamo scelto di investire in spazi che ci permettano di comunicare al mercato la grande capacità del “fare Giorgetti”, dalla realizzazione di prodotti che uniscono bellezza e funzionalità, alla progettazione e creazione di proposte di interior a 360°. New York è l’epicentro dell’arte e della creazione, è la capitale culinaria e dello shopping, la culla della moda e delle tendenze. New York ha qualcosa di irresistibile per tutti. L’apertura in una delle città più importanti degli USA, e del mondo, non è solo una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita internazionale, ma è la naturale risposta alla nostra voglia di intercettare e influenzare nuove tendenze e idee.” racconta Giovanni del Vecchio, CEO del Gruppo Giorgetti

Immerso nella vibrante atmosfera di NoMad, tra i più esclusivi quartieri di Manhattan, il nuovo indirizzo si trova agli ultimi due piani di un palazzo storico tra la 5a e la 34esima. Una penthouse di 600 mq che, grazie ad un’incredibile rooftop di altri 400 mq, gode di una panoramica completa sullo skyline più bello del mondo e di una vista mozzafiato sull’Empire State Building. Qui le collezioni outdoor del brand vanno in scena in un’oasi green nel cuore della città, progettata in collaborazione con il landscape designer James Doyle. Un vero e proprio appartamento, intimo e riservato, che si sviluppa nelle diverse aree abitative, dal living, al dining, alla zona notte, fino all’area outdoor.

Uno spazio concepito per intercettare il mondo degli architetti e developer newyorchesi mostrando loro la capacità del Gruppo di progettare non solo il singolo oggetto ma di spingersi oltre allargandosi all’ambiente. Grazie ad un processo produttivo gestito internamente in tutte le fasi, Giorgetti pensa e disegna spazi architettonici completi in grado di offrire al proprio cliente un progetto d’interior totale. Una missione che viene raccontata attraverso un’esperienza sensoriale nel mondo Giorgetti, in uno spazio dove l’azienda scandisce la cultura del design e si circonda di bellezza e arte.

Questo connubio viene celebrato nel nuovo spazio attraverso un’opera d’arte site specific dell’artista David Paul Kay: un murale a tutta altezza sulla scala interna di collegamentcon il rooftop che, attraverso linee e composizioni intricate e ricche di dettagli, trasforma la superficie immergendo il visitatore in una narrazione complessa di fortissimo impatto. Un progetto nato dalla partnership con il curatore Kypton Cronkite che porta nella nuova casa Giorgetti le opere di molti altri acclamati artisti internazionali come Chaaban Designs, Alexandria Hilfiger, Shay Kun, Brandon Lomax, Karin Mørch, Tom O’Connor, Rotem Reshef.

Continua inoltre la liaison con Oblong Contemporary Art Gallery, grazie alla quale l’Atelier ospita una selezione esclusiva delle armoniose ed essenziali sculture del Maestro colombiano Gustavo Vélez, La Penthouse di New York diventa così un luogo che offre uno sguardo privilegiato sull’universo Giorgetti raccontandone non solo la capacità creativa e progettuale ma anche la propensione naturalenel dialogare con mondi creativi differenti aprendosi a nuove suggestioni.