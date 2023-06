Bee Garden Guerlain presso Rinascente di Milano

Sin dal 1828, Guerlain trova nella natura la sua fonte di ispirazione, ricercandovi gli ingredienti più rari e performanti. Al tempo stesso, l’eccezionale qualità delle sue creazioni e il singolare savoir-faire mirano a ripagare la natura per il suo inestimabile apporto. Questo indissolubile legame spinge la Maison, da oltre 15 anni, ad un costante impegno nel campo della sostenibilità e, in particolare, della salvaguardia delle api, sentinelle dell’ambiente e produttrici di diversi ingredienti naturali utilizzati nelle formule Guerlain, come il miele e la pappa reale.

Ogni anno, in occasione del World Bee Day, Guerlain lo celebra con diverse attività on e offline. E a Giugno 2023 la Maison propone una straordinaria installazione e attivazioni presso il celebre Department Store Rinascente in Piazza del Duomo a Milano, un luogo storico dove si incontrano sogno e bellezza. Da martedì 6 fino a lunedì 19 Giugno 2023, Guerlain invita a vivere un vero e proprio viaggio esperienziale per scoprire le novità, i prodotti iconici della Maison e i servizi personalizzati. Il Bee Garden inizia a fiorire con un’impattante personalizzazione delle vetrine, allestite con fiori colorati e piante profumate, che vedono protagoniste le iconiche linee della Maison. Alcuni esempi?

Abeille Royale, collezione skin care formulata con miele e pappa reale e arricchita dalla Black bee Repair Technology, che stimola i meccanismi chiave del processo di riparazione dell’epidermide, contribuendo a correggere i segni del tempo.

Aqua Allegoria, collezione di fragranze che rende omaggio alle meraviglie del mondo. Formulata utilizzando oltre il 90%di ingredienti di origine naturale, celebra la bellezza della natura, invitandoci a scoprire straordinarie materie prime splendidamente esaltate dai Guerlain Parfumeurs, esploratori dei giardini di tutto il mondo.

Terracotta,l eggendaria poudre bronzante creata nel 1984, e il nuovo Terracotta Le Teint, un fondotinta liquido formulato con il 95%di ingredienti di origine naturale, che abbina la leggerezza di una polvere alla perfezione di un fondotinta.

Inoltre, presso il counter Guerlain e il corner dedicato, viene offerta agli ospiti la possibilità di vivere l’esperienza dei servizi made-to-measure realizzati dai Guerlain Experts.

In una riservata ed elegante cabina ci si può immergere in esclusivi trattamenti skincare viso ispirati alla tradizione e ai valori della Maison Guerlain eseguiti dalle Skincare Expert Guerlain. Attraverso scale mobili e ascensori personalizzati Guerlain è possibile accedere alla straordinaria Terrazza all’ultimo piano impreziosita con colorate decorazioni floreali e di frutti che accolgono gli ospiti trasportandoli in un giardino profumato dove potranno scoprire le fragranze della nuova collezione Aqua Allegoria Harvest e sorseggiare cocktail ispirati.

In occasione di questo importante evento, Gusto 17, l’innovativo ed originale concept di gelato artigianale gourmet e personalizzato, ha deciso di sostenere la Maison Guerlain nel celebrare il suo impegno per la sostenibilità, creando un’edizione limitata di un iconico tris di Bon Bon gelato creato dalle api – i Bee Flavours (Pistacchio Salato di Sicilia, Stracciatella e Cioccolato Fondente 72% nella versione vegan) – in cui gli zuccheri raffinati sono stati completamente sostituiti dal pregiato miele biologico di acacia.