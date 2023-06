Una nuova borsa isotermica per mantenere intatti i solari Sisley-Paris

Sisley-Paris collabora per la prima volta con il brand Call It By Your Name per la creazione di un accessorio estivo pratico e trendy: una borsa isotermica per mantenere integri e freschi i prodotti solari Sisley. Un accessorio esclusivo realizzato con autentiche bandane americane nei colori del corallo e dell’arancione e decorato con un sole cucito a mano.

La collaborazione Sisley x Call It By Your Name nasce da un incontro tra Christine d’Ornano, vice presidente globale di Sisley e Colombe Campana, direttrice artistica e fondatrice di Call It By Your Name. Le due donne si rendono conto subito di avere molte cose in comune come il senso dello stile, gusto per il colore e per l’artigianalità. Entrambi amano il sole e proteggono la loro pelle sempre con i loro solari preferiti, ma vogliono mantenere integre anche le loro formulazioni per un’abbronzatura perfetta. Così hanno pensato di realizzare questa borsa isotermica la quale mantiene la temperatura costante dei prodotti, al fine di non alterarne la formula e quindi l’efficacia.

Christine d’Ornano oltre ad indossare un cappello e i solari Sunleÿa G.E. SPF 50+ per il viso e Super Stick Solaire Teinté SPF50+ sul naso e contorno occhi e per il corpo Super Soin Solaire Crème Soyeuse Corp SPF 30, ama nuotare. Colombe Campana ha la pelle chiara e lentigginosa, quindi, pur amando anch’essa il sole, è molto prudente. Per proteggersi indossa un cappello a tesa larga e un’ottima protezione solare. “Sono dipendente da Super Stick Solaire Teinté SPF50+ e non resisto nemmeno a Sunleÿa G.E. SPF 50+, il cui profumo mi attrae. Trattamenti di qualità con profumi e formulazioni uniche” – dice Colombe.

La borsa isotermica Sisley x Call It By Your Name NON è in vendita: si può ricevere in omaggio a fronte di un acquisto minimo di € 350,00 in prodotti solari Sisley sul sito oppure presso la Maison Sisley di Milano.