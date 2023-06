Halley: la riedizione della lampada icona di Stilnovo

Magica, come una cometa, Halley, la lampada da lavoro realizzata dal designer teutonico Richard Sapper nel 2005, torna in una nuova versione mantenendo assolutamente inalterati i suoi sofisticati principi di funzionamento e l’estetica moderna e inconfondibile. Nel riproporla oggi, Stilnovo accetta la sfida di adeguare alle esigenze di contemporaneità questo capolavoro di design e funzionalità. Nata dalla creatività del progettista (classe 1932), è il frutto di un’attenta sperimentazione effettuata agli albori dell’utilizzo delle sorgenti LED.

Un’icona che prende il nome – Halley – dalla cometa più celebre del sistema solare, perché proprio come lei questa incredibile lampada da lavoro si muove ruotando attorno al suo peso equilibratore in orbite regolari. Una testa illuminante come un corpo celeste composta da sedici chip LED si muove grazie all’ausilio di una sola mano; un fluido “movimento 3D” unico nel suo genere, ottenuto con la combinazione armonica di varie rotazioni possibili grazie a 6 snodi in grado di girare a 360 gradi ciascuno.

La parte posteriore della testa (la “coda” della cometa) che ne permetteva il raffreddamento, si libera oggi del vecchio sistema di dissipazione – non più necessario grazie ai moderni LED autodissipanti – ed ingloba un sofisticato dimmer di prossimità; così, basta avvicinare la mano a un centimetro da Halley per accenderla, spegnerla e regolarne l’intensità luminosa. Tra le novità introdotte dai designer di Stilnovo in collaborazione con gli eredi del geniale progettista tedesco, anche nuove sorgenti LED ad alta efficienza e luce bianco-calda che garantiscono performance di altissimo livello anche per quanto riguarda il risparmio energetico, rendendo questa lampada ancora più green.

Esteticamente, presenta un’elegante struttura in alluminio anodizzato in due versioni – nero o argento – e testa in alluminio con parte posteriore in materiale plastico arancione.Una fusione di passato e presente che si proietta verso il futuro, per una lampada da lavoro agile e in grado d’inondare di luce la scrivania, muovendosi leggera e fluida su tavoli da lavoro e desk.