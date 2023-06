Vivi l’estate con Pandora

Pandora dà il benvenuto alla nuova energia dell’estate, lanciando i simboli della stagione d’oro: una collezione di emblemi personali pensati per definire e ispirare la stagione in arrivo. La nuova collezione Moments è piena di energia e misticismo con simboli che rappresentano l’essenza dell’estate, ispirandosi al mondo celeste e animale.

Placati in Oro 14k e Argento Sterling 925, i charms con i simboli del sole e della luna catturano lo splendore della positività, della luce e della nuova speranza. L’accostamento degli opposti è incorporato anche nei nuovi anelli componibili della collezione: una fascia Placcata in Oro 14k con il motivo del mezzo sole nascente, si inserisce in una fasciain Argento Sterling 925 con una mezzaluna. Indossati insieme o separati, questi potenti simboli sono ricchi di significato.

Simbolo di potere in quanto guardiano del mondo naturale, il nuovo pendente Ape Scintillante cattura l’attenzione grazie alla forma del suo corpo ricavato da un cristallo giallo tagliato a cabochon e dipinto a mano con smalto nero. L’intricato pendente Farfalla Vetro di Murano Blu ha delle ali in vetro di Murano di colore azzurro sfumato, tenute in posizione da punte ripiegate. Rappresenta la rinascita e il rinnovamento, il charm infonde in chi lo indossa un senso di speranza per la stagione futura.

La nuova collezione vede anche l’introduzione di un nuovo bracciale in pelle intrecciata in un audace colore blu, che offre una nuova texture e un nuovo spunto per lo styling. La maestria degli artigiani Pandora crea design unici per la stagione estiva con un mix di tecniche e materiali, dagli opali creati in laboratorio agli smalti che cambiano colore:l’abilità è presente in ogni dettaglio.

Progettati pensando al futuro, i nuovi gioielli sono realizzati in linea con l’impegno di Pandora per la sostenibilità: tutte le pietre sono riprodotte dall’uomo e lavorate in laboratorio. Ogni gioiello Pandora è meticolosamente rifinito a mano da abili artigiani, e ogni pezzo passa in media attraverso 25 di mani diverse.