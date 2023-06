Les 4 Ombres Byzance by Chanel

Gabrielle Chanel tornò dai suoi viaggi a Venezia con una rivelazione: una nuova passione per l’arte Bizantina che influenzerà profondamente l’estetica delle sue creazioni e diventerà una fonte d’ispirazione ricca e audace per l’Haute Couture e per i suoi preziosi e stravaganti bijoux, indossati in sovrapposizione come talismani.

Questa stagione, l’iconica palette LES 4 OMBRES di CHANEL si reinventa in sontuose parure per lo sguardo, in uno spirito Barocco ispirato ai gioielli conservati negli archivi del Patrimoine della Maison. Creazioni che rivelano un’allure potente e sofisticata, e affermano tutta la loro unicità e audacia.

La lucentezza dell’oro effetto martellato, i riflessi scintillanti come quelli delle pietre preziose, i pigmenti saturi: LES 4 OMBRES BYZANCE sono gioielli che affascinano e seducono. Incarnano un’allure Barocca profondamente radicata nei codici definiti da Gabrielle Chanel, che lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL ha rivisitato in

una serie di look magnetici. Un’edizione limitata firmata CHANEL per vestire ogni sguardo di uno splendore Bizantino.

Parure Baroque – Una palette gioiello in cui la profondità del Rosso Rubino e del Verde Smeraldo è ravvivata dallo splendore dell’Oro Antico e dal candore madreperlato del Bianco Perla. Edizione Limitata.

Parure Impéralie – Un’opulenza che si rivela nel fasto dello Zaffiro Giallo e nella luminosità purpurea del Rosso Granato, miscelato al Quarzo Rosso e sublimato da un delicato Oro Rosa dai riflessi argentati. Edizione Limitata.

Parure Vénitienne – Un enigmatico gioco di contrasti tra il rosso corallo della Corniola, l’Oro Beige e l’Ambra Bruna, esaltato dai riflessi scintillanti verde acqua della Pietra di Luna. Edizione Limitata.

Parure Cristal – Dalla leggerezza del rosa al magnetismo del tortora, una delicata combinazione di Opale e Quarzo, ravvivata dall’azzurro cielo di un top coat madreperlato. Edizione Limitata.