L’animo vintage e design contemporaneo della collezione Gray

Animo vintage e design contemporaneo caratterizzano la proposta di sedute della collezione Gray disegnata da Paola Navone per Gervasoni. Le sedute GRAY 23, GRAY 24 e GRAY 07, mescolano sapientemente l’eleganza austera degli arredi classici alla semplicità delle forme nordiche. Arredi in legno massello di noce o rovere, impreziositi da lavorazioni e sagomature che sottolineano la maestria artigianale di Gervasoni, creando un gioco di pieni e vuoti che dona leggerezza all’intero design. Proposte senza tempo che raccontano il profondo know-how dell’azienda nella lavorazione dei più diversi materiali.

GRAY 23, Design Paola Navone

La sedia Gray 23 è definita da un particolare e minimale schienale che restituisce la sensazione di un design senza tempo: tre grandi listelli in legno, due verticali e uno superiore orizzontale, che abbracciano la seduta. La struttura è realizzata in noce Canaletto verniciato naturale, rovere sbiancato o rovere laccato Bianco, Grigio, Nero, Oceano, Tortora, Blueberry, Date, Ginger, alla quale può essere aggiunto un cuscino di seduta opzionale per una maggiore morbidezza.

GRAY 24 Design Paola Navone

Gray 24 è una poltroncina dining in legno con avvolgente schienale basso a forma di semicerchio realizzato con doghe, contraddistinta da linee classiche ed informali. Le gambe in legno massello si intersecano formando una croce. La struttura è realizzata in noce Canaletto verniciato naturale, rovere sbiancato o rovere laccato Bianco, Grigio, Nero, Oceano, Tortora, Blueberry, Date, Ginger. Per un maggiore comfort cuscini opzionali di seduta e di schienale ne accentuano la morbidezza.

GRAY 07 Design Paola Navone

Animo vintage e design contemporaneo caratterizzano Gray 07, poltrona in legno il cui segno distintivo è un avvolgente schienale basso forma di semicerchio realizzato con doghe. Le gambe in legno massello si intersecano formando una croce. La struttura è realizzata in noce Canaletto verniciato naturale, rovere sbiancato o rovere laccato Bianco, Grigio, Nero, Oceano, Tortora, Blueberry, Date, Ginger. Per un maggiore comfort un set di cuscini volanti ne accentua la morbidezza.