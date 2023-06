Streamliner di H. Moser & Cie., alta orologeria di successo

Moser & Cie. presenta lo Streamliner Flyback Chronograph Automatic versione 2.0. Per questa evoluzione del suo pluripremiato cronografo, la manifattura di Schaffhausen introduce il logo in lacca trasparente sul quadrante Funky Blue, una firma esclusiva di H. Moser & Cie. già presente sul modello Pioneer MEGA Cool. Un altro cambiamento riguarda il movimento che presenta finiture più contemporanee con una rodiatura grigio antracite sui ponti e sulla platina, sulla stessa linea di quella del calibro Streamliner Perpetual Calendar.

Nel gennaio 2020, poco prima della pandemia, H. Moser & Cie. ha organizzato un lancio interamente virtuale per il suo Streamliner Flyback Chronograph. Nonostante queste insolite circostanze, il successo è stato folgorante. La cassa a forma di cuscino, così finita, è stata altamente apprezzata, così come il bracciale integrato, fluido e ricco di una moltitudine di dettagli e finiture di alto livello; anche il calibro automatico sviluppato da Agenhor, uno dei partner di H. Moser & Cie. attraverso la sua società madre, MELB Luxe, è decisamente ineguagliabile. Più che un prodotto, lo Streamliner si è rivelato un vero e proprio trampolino di lancio, che ha permesso a H. Moser & Cie. di passare alla fase successiva, accelerando notevolmente lo sviluppo del marchio. Inizialmente sono stati presentati 100 esemplari in edizione limitata dello Streamliner Flyback Chronograph Automatic esauriti in pochi giorni. Nello stesso anno, H. Moser & Cie. lancia un modello a tre lancette, seguito da una seconda referenza del cronografo con il quadrante Funky Blue fumé. Nel 2021, il brand lancia il suo famoso calendario perpetuo nella cassa Streamliner, seguito nel 2022 dal tourbillon volante a doppia spirale.

La collezione, emblema della fluidità con le sue linee geometriche e le sue forme dinamiche, presenta curve perfettamente arrotondate che evocano i primi treni ad alta velocità degli anni Venti e Trenta da cui prende il nome. Combinando coraggiosamente i codici minimalisti con l’eleganza contemporanea, che è la pietra miliare di H. Moser & Cie., il design ha tratto ispirazione dal bracciale in acciaio integrato. Se ci si concentra sull’essenziale mettendo in risalto le funzioni del modello, la linea Streamliner collega il passato con il presente e il futuro, come spiega Edouard Meylan, CEO di H. Moser & Cie.: “Lo Streamliner traccia un collegamento tra la nostra storia, che risale a quasi 200 anni fa, e un futuro molto promettente. Da quando abbiamo acquisito il marchio nel 2012, abbiamo quintuplicato la produzione annua e otto volte il fatturato e la nostra redditività come gruppo supera di gran lunga quella della media delle aziende orologiere svizzere”.

Il modello Streamliner Flyback Chronograph Automatic Funky Blue 2.0 rappresenta un’evoluzione dei primi due cronografi lanciati da H. Moser & Cie. e possiede le stesse qualità, con l’aggiornamento di alcuni elementi chiave del DNA del marchio, come il logo in lacca trasparente che adorna il quadrante Funky Blue fumé. Come una firma segreta, ricorda la preminenza del prodotto sul marchio, che passa in secondo piano rispetto alle sue creazioni, e che H. Moser & Cie. rimane quindi sinonimo di minimalismo, eleganza raffinata e sobrietà. Per il resto, le altre caratteristiche estetiche e funzionali dello Streamliner Flyback Chronograph Automatic Funky Blue 2.0, sono invariate; è sempre impermeabile fino a 12 ATM e la funzione cronografo può essere usata anche sott’acqua. Progettata come una vera e propria scultura, la cassa possiede proporzioni armoniose e una bellissima aerodinamica che prosegue nel bracciale d’acciaio integrato.

Per quanto riguarda il movimento, questo cronografo automatico, con quadrante centrale e funzione flyback su minuti e secondi, è dotato di uno dei migliori calibri mai progettati prima. Questo movimento è stato sviluppato da AGENHOR, partner di H. Moser & Cie., con un’attenzione particolare al minimalismo e alla leggibilità. Visibile attraverso il fondello in zaffiro, il calibro HMC 907, presenta una finitura estremamente contemporanea con le tradizionali “côtes” Moser posizionate a 45° e la rodiatura grigio antracite sui ponti e sulla platina. La massa oscillante è stata collocata tra il movimento e il quadrante che consente di ammirare il funzionamento del cronografo e della sua ruota a colonne.