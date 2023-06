Dr. Hauschka inaugura la prima SPA in Italia, Dr. Hauschka SPA | Milano Verticale

È arrivato il momento di concedersi una pausa relax, un rituale per lasciarsi andare e immergersi nell’esperienza di un trattamento olistico che garantisce un profondo rilassamento, che si irradia dentro e fuori di noi. È arrivato il momento di farlo aprendo le porte della Dr. Hauschka SPA | Milano Verticale, l’hotel 4 stelle superior dal carattere internazionale, un luogo magico nel quale si coniugano le caratteristiche uniche dell’azienda cosmetica pioniera della cosmesi naturale e dell’hotel più contemporaneo della città: tradizione, ricerca attenta della qualità, attenzione ai dettagli, modernità e non convenzionalità.

Da febbraio 2022 i servizi dedicati sia agli ospiti dell’hotel che agli esterni, previa prenotazione, si arricchiscono con la proposta Dr. Hauschka SPA | Milano Verticale, nuovo centro benessere dotato di ampia piscina idromassaggio con cromoterapia, sauna, bagno turco, area relax, solarium e due cabine estetiche dove si offriranno trattamenti individuali e di coppia, sia viso che corpo, firmati Dr. Hauschka, finalizzati alla rigenerazione fisica e mentale.

Chi si regala il piacere di un trattamento Dr. Hauschka si accorge ben presto che le cose funzionano in modo diverso rispetto ai trattamenti estetici convenzionali. A rendere i Trattamenti estetici Dr. Hauschka così unici e speciali è il ritmo: il ritmo nell’eseguire gli sfioramenti, la presenza del tocco che diventa lieve e delicato, privo di pressioni, l’alternanza ritmica di stasi e movimento, caldo e freddo. Un gioco di polarità che ritroviamo anche nel nostro giardino botanico delle piante e nella preparazione delle piante per le composizioni dei prodotti della Cosmesi Dr. Hauschka e dei Medicinali WALA.

L’ origine di questo sapere fu Elisabeth Sigmund, co-fondatrice della Cosmesi Dr. Hauschka, a sviluppare questo Trattamento estetico olistico negli anni ʼ50 a Stoccolma, combinando il suo patrimonio di conoscenza medico scientifico al proprio sapere in materia di cosmesi e imparando dal Dr. Emil Vodder e dalla moglie Estrid a eseguire il linfodrenaggio manuale, base della stimolazione linfatica Dr. Hauschka.

Nel 1971, Elisabeth Sigmund formò la prima estetista specializzata insegnandole a eseguire il metodo da lei sviluppato. Oggi sono quasi 1900 le estetiste specializzate Dr. Hauschka che lavorano in oltre 25 paesi del mondo, offrendo, accanto ai Trattamenti estetici per il viso e una particolare Ginnastica facciale, anche i Trattamenti estetici per il corpo e il Make-up. L’estetista Dr. Hauschka segue un protocollo di trattamento preciso, identico presso tutte le estetiste specializzate Dr. Hauschka del mondo e garantito da percorsi di formazione continua.