Tanti Auguri Bullfrog, la “rana” festeggia dieci anni di successi

È tempo di celebrazioni in casa Bullfrog, brand-icona votato al grooming maschile, dopo dieci anni di successi e di tradizione. Infatti, Bullfrog incarna l’eccellenza nel mondo della cura maschile, portando avanti un’arte, quella della barberia, che unisce l’eleganza italiana e l’avanguardia americana, rendendo ogni visita in salone un’esperienza unica, un rituale che va oltre il taglio dei capelli e la rasatura. Il brand nasce nel 2013 da una doppia rivoluzione: personale con il “cambio vita” del suo fondatore, Romano Brida, e con la rivoluzione del concetto di barberia all’italiana. Nel 2012, Romano Brida abbandona la sua carriera da manager perché si sentiva come la rana della famosa metafora di Noam Chomsky: la rana dapprima immersa nell’acqua tiepida si sente a suo agio, poco a poco con l’innalzarsi della temperatura dell’acqua però si ritrova bollita e senza la forza di scappare.

È in quel momento che Brida, insieme alla moglie Anna Maria Negri co-founder di Bullfrog, decide di cambiare le sorti della sua storia e, complice un viaggio ispirazionale a New York decide di rilanciare la grande tradizione della barberia italiana contaminandola con l’expertise americana.

Dal primo barbershop di 20mq in zona Isola a Milano, oggi Bullfrog conta nove negozi in Italia, cinque all’estero e una rete di distribuzione sempre in costante crescita, grazie all’intuizione di supportare il trend in crescita relativo alla self care maschile: “La cura di se stessi negli ultimi anni è diventata una vera e propria esigenza per gli uomini, che si è tradotta in molti modi, uno fra questi è stata proprio la rinascita dei barbershop. Gli uomini avevano dei ricordi precisi legati al mondo della barberia, e volevano rivivere quel passato forse un po’ lontano, caratterizzato da un avvolgente calore di umanità e sensazioni” – dice Brida.

Tutto questo ha meritato una grande festa. Il 12 giugno scorso Bullfrog ha invitato una selezione di clienti e barbieri nel flagship barbershop di piazza Alvaro Aalto a Milano per un brindisi speciale e per scoprire il mondo Bullfrog.Per questa speciale occasione sono stati realizzati ad hoc oggetti cult celebrativi, come t-shirt e shopper di tela con l’iconico logo, la ciotola da barba, spille e stickers, una speciale Bullfrog Gazette, un magazine ricco di contenuti speciali e interviste, e uno speciale volume illustrato sulla storia del brand e della barberia.Non solo, per festeggiare questa importante tappa, è stata realizzata una Limited Edition del prodotto icona: Agnostico, il balsamo multifunzione per barba, viso e capelli che per l’occasione si è vestito di color smeraldo, e la sua Eau de Parfum Agnostico Distillate, una reinterpretazione estremamente fedele della piramide olfattiva del balsamo, tanto amato dai suoi affezionati.

Agnostico è il primo prodotto del brand, il più amato, il più venduto, il più emblematico oggi è indossabile anche come fragranza. La sua piramide olfattiva, ormai leggendaria, ha sedotto migliaia di uomini che chiedevano un profumo che avesse le stesse caratteristiche olfattive dell’amato balsamo.

Il decimo compleanno del brand è stata l’occasione giusta per accontentare gli Agnostico-addicted con una fragranza intensa e allo stesso tempo leggera. Agnostico Distillate sprigiona un inconfondibile bouquet agreste, anisato, legnoso e speziato risultato della “distillazione” metaforica dell’iconica profumazione del balsamo multifunzione in un Eau de Parfum. Le note del balsamo sono state infatti rese più intense e persistenti proprio come nei processi di distillazione degli alcolici. L’obiettivo non era quello di replicare semplicemente il sillage della fragranza originale, bensì di concentrarne il carattere. La piramide olfattiva di Agnostico Distillate vede come protagonista un’ouverture frizzante ed esperidata con note di limone, noce moscata, pepe rosa e mandarino, seguita da note di cuore verdi a base di liquirizia, anice, geranio bourbon e salvia sclarea, e da note di fondo dolci e rotonde di patchouli, vetiver e foglie di tabacco.

Il tappo è realizzato in legno pregiato e impreziosisce il flacone. L’etichetta è stampata a caldo con oro. La carta dell’astuccio dona un’esperienza tattile grazie alla tecnica di schiacciamento (che ricorda la pelle della rana), l’interno verde è stampato a registro con lo schiacciamento esterno e il logo richiama quello dell’etichetta del flacone stampato a caldo con effetto oro.