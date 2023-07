Si tratta di un idratante colorato che offre un’idratazione immediata fino a 12 ore, ad alto fattore di protezione SPF e con un tocco di colore che perfeziona l’aspetto della pelle. Moisture Surge™ Sheertint Hydrator SPF 25 by Clinique è disponibile in 5 tonalità: Shade 1 – Very Light/Universal; Shade 2 – Light/Universal; Shade 3 – Light-Medium/Universal; Shade 4 – Medium/Universal; Shade 5 – Medium Deep/Universal.



I pigmenti di colore si distendono in modo uniforme usando la tecnologia Mimetic- Shade™ che sospende i pigmenti in lipidi essenziali. I lipidi agiscono poi formando uno strato idratante protettivo, permettendo a ciascuna tonalità di adattarsi perfettamente a un’ampia gamma di carnagioni.

Offre una protezione antiossidante che dura tutto il giorno e difende dagli agenti più aggressivi quali raggi UV, inquinamento, pollini e altre impurità. I potenti ingredienti Moisture Surge quali acido ialuronico, acqua di aloe attiva e trealosio lavorano nel corso del tempo per mantenere la pelle idratata tutto il giorno. Dura tutto il giorno e resiste al sudore e all’umidità, aiutando la pelle a mantenersi fresca e luminosa per almeno 12 ore. Inoltre è adatto a tutti i tipi di pelle, oer un incarnato naturale.

Senza: parabeni, ftalati, profumo, alcool denaturato, coloranti sintetici.