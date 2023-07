ITALAMP presenta i nuovi chandelier MARGOT ed EGLE

La luce è emozione ed ITALAMP, forte della profonda conoscenza del vetro in tutte le sue tipologie produttive ed applicative, dal 1975 dimostra un talento distintivo nell’interpretarla attraverso narrazioni inedite e suggestive. La grande maestria nel soffiare il vetro ed intagliare il cristallo plasmano la materia preziosa al servizio della luce, reinterpretando le configurazioni più classiche secondo le tendenze della contemporaneità. Da questo pensiero progettuale nascono due straordinarie novità firmate da Roberta Vitadello, designer di grande sensibilità e profonda conoscitrice della materia vetrosa e del suo potenziale espressivo. I nuovi chandelier MARGOT ed EGLE racchiudono elementi della manifattura classica italiana e dettagli contemporanei in un equilibrio perfetto. Le nuove proposte arricchiscono il catalogo “Opera” che ITALAMP dedica alle soluzioni classiche del marchio, finemente interpretate con eleganza e con l’utilizzo di materiali preziosi.

Lo chandelier EGLE, fulgido e splendente di luce propria, rispecchia tutte le caratteristiche del suo nome. L’elegante struttura si sviluppa su tre livelli ed è realizzata in vetro artistico e cristallo intagliato con decori che sembrano fiorire e trasmettono un senso di vita e pienezza. I sinuosi bracci si moltiplicano a cascata e sorreggono come steli i moderni paralumi in tessuto plissettato avorio, mentre la potente architettura viene enfatizzata dai decori di cristallo che creano giochi di luce ammalianti e suggestivi. Unico il particolare d’aggancio in finitura oro satinato che sovrasta l’opera e ne accentua la bellezza, ulteriormente impreziosita dai piccoli dettagli metallici cromati che, come gocce di rugiada, regalano emozioni. EGLE è portavoce di un’estetica moderna e raffinata, fluida, dove si incontrano perfettamente aspetti decorativi di design ed echi classici.

Stupire ed emozionare valorizzando la tradizione, l’antico e nobile “saper fare” made in Italy, sinonimo di concretezza e di radici preziose su cui costruire il futuro, questa è l’ambiziosa premessa che guida il pensiero progettuale di Roberta Vitadello nell’interpretazione dello chandelier MARGOT. La novità – il cui naming deriva da Margherita – è una microarchitettura completa e perfetta nel suo insieme, che volge lo sguardo alle linee classiche dal design timeless per interpretare le più eleganti tendenze.

Raro come una perla e dall’ineguagliabile bellezza, questo chandelier è realizzato in cristallo intagliato a mano e vetro artistico, materiali pregiati che combinati creano una luce romantica. La struttura portante è in metallo con finitura nero opaco, i paralumi in tessuto liscio antracite mentre i dettagli decorativi metallici sono pensati in finitura oro e impreziositi con pietre. La valenza decorativa di MARGOT è potente, ogni elemento viene sapientemente abbinato per dare vita a questo pezzo iconico di grande personalità e forza decorativa.