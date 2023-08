Cape of Senses, l’hotel di lusso sul Lago di Garda

Cape of Senses ha aperto le sue porte ad Albisano sopra Torri del Benaco (VR), e punta a essere uno dei migliori hotel dove trascorre una vacanza esclusiva sul Lago di Garda. Il resort dispone di 55 suites, 15.000 mq di superficie, una grande SPA con 2 piscine, oltre a 2 ristoranti, 450 mq di ambiente acquatico e un panorama incredibile sul Lago. Lo SPA-Hideaway Cape of Senses (Adults Only, da over 14 anni), con pernottamenti minimo di tre notti, promette di soddisfare i 5 sensi, attraverso una cucina sostenibile ed eccellente, una cura meticolosa del corpo e dell’anima, vivendo in mezzo alla natura e ammirando il lago dall’estremità Nord fino a quella a Sud. Il tema della sostenibilità avrà un ruolo centrale, dalla produzione di energia sostenibile al concetto culinario, incentrato su prodotti regionali e accuratamente selezionati. L’hotel si sviluppa su tre piani e le grandi vetrate, all’ingresso e nella zona bar, avranno il compito di trasportare la natura nello spazio interno.

L’Hideaway Cape of Senses (Adults Only) offre 450mq di ambiente acquatico, infatti, oltre alle due piscine, due suite avranno una piscina privata 6×3 metri (su di una terrazza di 100 mq) e altre due una jacuzzi (su di una terrazza di 80 mq). Inoltre, queste quattro suite sono dotate di una struttura mobile per dormire guardando le stelle.

La SPA si sviluppa su due piani, di fronte a un giardino di 10.000 mq2 con olivi secolari. C’è una zona Health & Beauty con una vasta selezione di trattamenti viso e corpo olistici, con sette salette a disposizione, un angolo Health Food, curato direttamente dallo Chef di Cape of Senses, e una grande SPA Library con limoni e ulivi dove rilassarsi e sentire i profumi della natura. Inoltre, a disposizione degli ospiti una palestra 130mq con vista panoramica e personal trainer, una Sala e una Piattaforma yoga all’aperto, per praticare e meditare immersi nel grande giardino.

All’ultimo piano i due ristoranti – Al Tramonto e l’osteria La Pergola – luoghi ideali per indimenticabili tramonti sul lago e per un piacere culinario di alto livello. La colazione e il pranzo sono serviti sulla terrazza panoramica circondata da ulivi. L’orto e le erbe aromatiche dell’hotel forniscono gli ingredienti più freschi e anche la carta dei vini sarà legata ai produttori del territorio. Alla guida dei due ristoranti c’è Francesco Pavan, trentenne, stella emergente dell’alta cucina italiana.

Presso i due ristoranti del Cape of Senses, “Al tramonto” e la “La Pergola”, Pavan sfrutterà quello che le sponde del lago sono in grado di offrire, in una miscela di tradizioni culinarie che sfoceranno in piatti tradizionali e innovativi. I produttori dovranno, quindi, osservare una certa filosofia di lavoro e questo si tradurrà nella scelta prevalentemente di allevamenti estensivi, a terra, senza ogm, con alimentazioni rispettose dell’ambiente, coltivazioni principalmente biologiche e locali, preferenza di imballaggi in carta, riutilizzabili, riciclabili o riciclati e vuoti a rendere, rispetto a plastica e imballaggi a perdere. In futuro, ci saranno diverse attività legate alla cucina che portino l’ospite a contatto con la stessa, come le cene a 4 mani con l’affiancamento di altri chef, le cene sensoriali all’aperto per godere del panorama e della natura, le visite ai produttori locali alla scoperta delle eccellenze del territorio.

L’esclusivo hotel porta la firma dei famosi architetti Hugo e Alessia Demetz che hanno voluto creare un suggestivo palcoscenico sul Lago di Garda.