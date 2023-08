I 5 Rooftop più belli di Milano

Nella città di Milano il cambiamento si vede ovunque. Sottoterra dove vengono scavate nuove linee della metropolitana comel la linea blu Metro 4 appena inaugurata che unisce Linate al centro a piazza San Babila e nel cielo con lo skyline che via via si modifica anno dopo anno. Un tempo l’edificio più alto era il Duomo, poi il Pirellone progettato da Gio Ponti e poi ancora la Torre Velasca e poi sono arrivati CityLife, Porta Nuova e per le Olimpiadi Invernali 2026 Milano – Cortina arriverà nel capoluogo lombardo uno sky garden, alto circa 3 piani e aperto su un lato, che vanterà una vista mozzafiato sulla metropoli in continua trasformazione. Però intanto possiamo accontentarci, per cosi dire, di vari Rooftop per godersi la bella stagione, il panorama dall’alto e buon aperitivo. E lo Spritz? Quello si beve solo sulla Terrazza Aperol, uno dei primi e storici rooftop di Milano.

Terrazza di Mediterranea in via Santa Marta 6

Mediterranea, non un locale, nemmeno un ristorante, ma un vero e proprio bistrot dove si può ammirare una vista meraviglioso non sulla Madonnina ma anche sui grattacieli nuovi milanesi. Questa terrazza in via Santa Marta 6 è un luogo nascosto tra i tetti nel cuore della città, da cui puoi scorgere e scoprire nuovi angoli e vie sconosciute di Milano. Qui in alto al riparo dal traffico si potrà gustare piatti sani ideati da uno chef stellato e da una nutrizionista. La cucina di Mediterranea offre ne suo variegato e dettagliato menù i pilastri culinari che da sempre costituiscono la nostra dieta mediterranea fatta di verdure, pesce e molta frutta. Se cercate un luogo romantico e anche salutare questo è il rooftop che fa a caso vostro.

SunEleven Rooftop in Piazza Cesare Beccaria

Aperto dal 2020 all’undicesimo piano dell’iH Hotels Milano Ambasciatori, è una terrazza su due livelli accogliente e curata, che sfodera un mix di colori pastello, piante verdissime e arredi da Nord Europa. Questo è la terrazza perfetta per vedere tutto lo skyline, sia quello più vecchio sia quello più recente, di Milano bevendo un cocktail, una birra o un bicchiere di vino gustando guacamole fresco, nachos, sandwich e maritozzi salati. Dall’atmosfera casual ed elegante, il SunEleven Rooftop è il luogo ideale per qualsiasi cosa, da un incontro di lavoro e aperitivi al tramonto a piacevoli serate con i propri amici.

Horto nel complesso The Medalan alla fermata Cordusio

Horto si trova nell’ex palazzo del Credito Italiano nella centralissima piazza Cordusio, dove sovrasta uffici e banche con una terrazza a ferro di cavallo da cui ammirare tutta Milano, dal Bosco Verticale alla Madonnina che pare a portata di mano. Questo Rooftop è un ristorante lineare, con diversi tavoli inseriti all’interno di nicchie, perfetto per chi ama godersi l’ora di cena in privacy e unochef’s tableda cui ammirare il lavoro della brigata. Lo spirito che sta alla base di Horto, aperto per pranzi, aperitivi e cene è diviso in tre punti ben precisi: stagionalità, sostenibilità ed etica. Il menù è studiato su una rete di fornitori entro un’ora dalla città creato dallo chef altoatesino Norbert Niederkofler.

The Dome Milano in via Mazzini 2

The Dome Milano è un ambiente immerso nel verde nel pieno centro storico, una terrazza panoramica che nasce come un vero e proprio garden urbano. Questo Rooftop è affacciato su piazza Duomo e copre tutta la giornata: dalla colazione, al pranzo, passando per l’aperitivo fino ad arrivare alla cena. Per la colazione è possibile scegliere alla carta oppure optare per dei menù combinati che comprendono una selezione per lo più di piatti dolci all’Italiana. Ovviamente non possono mancare per una vera colazione milanese, per tutti i turisti che vogliono provare il vero “made in italy” il classico abbinamento cappuccino e brioche.

Ceresio7 Pools & Restaurant in zona Monumentale

Questa è decisamente una delle più famose terrazze di Milano. Ceresio7 è situata sul tetto dello storico palazzo Enel, ed è nata dall’idea dal duo di stilisti Dsquared che volevano creare un luogo unico in cui stare bene. Uno dei fattori che la rende unica nel suo genere sono ovviamente le due piscine sul tetto dove puoi con tanto di sdraio e gazebo, che fa subito estate e vacanze estive, anche un’ottima scelta di drink. Aperto tutto il giorno, potete sbizzarrirvi nella scelta dell’occasione giusta tra pranzo, aperitivo o cena? Se cercate un distacco dal traffico cittadino e dalla confusione questo è il posto ideale.