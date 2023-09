Cosa vedere assolutamente a New York

Senza dubbio una delle città più iconiche al mondo, New York è conosciuta per la sua energia frenetica, i grattacieli impressionanti e il suo melting pot culturale, particolarmente evidente in quartieri come Chinatown, Little Italy e Harlem, ciascuno con un’identità unica.

New York è anche un importante centro finanziario, culturale e artistico: per cui i luoghi e le attività di interesse sono innumerevoli, ma quali sono le 10 cose da vedere assolutamente nella Grande Mela? In questo articolo ti portiamo alla scoperta di alcuni dei luoghi più interessanti e significativi.

Times Square

Times Square è una famosa piazza situata nel quartiere di Manhattan. Originariamente chiamata “Longacre Square”, ha assunto il nome attuale nel 1904 dopo che il New York Times vi ha stabilito la sua sede. La piazza è caratterizzata da enormi schermi luminosi, insegne al neon e un’atmosfera vivace, ed è diventata un riferimento della cultura pop.

Situata all’incrocio di Broadway e della Seventh Avenue la piazza si estende per circa 12.000 metri quadrati, tra teatri, negozi, ristoranti e hotel di lusso.

Da sempre un centro di celebrazioni per eventi importanti come la vigilia di Capodanno, quando viene ospitata una delle feste più grandi del mondo con spettacoli musicali e il tradizionale calo della palla di cristallo.

Storicamente, Times Square è passata attraverso diverse fasi di sviluppo, inclusi periodi di degrado urbano negli anni ’60 e ’70. Tuttavia, negli ultimi decenni, è stata oggetto di significative iniziative di riqualificazione e restauro, diventando nuovamente un punto di riferimento e una destinazione da vedere assolutamente per i visitatori di New York.

Central Park

Central Park è un’ampia area verde situata nel cuore di Manhattan. Si tratta di uno dei parchi pubblici più famosi al mondo, aperto al pubblico nel 1858. La sua storia e la sua progettazione lo rendono un’oasi di natura e tranquillità nel mezzo della frenetica vita urbana.

All’inizio del XIX secolo, Manhattan stava crescendo rapidamente e la necessità di uno spazio verde e ricreativo diventava sempre più evidente. Nel 1853, il governo della città approvò la creazione di Central Park, incaricando il paesaggista Frederick Law Olmsted e l’architetto Calvert Vaux di progettarlo.

Central Park si estende su oltre 340 ettari e offre una grande varietà di attrazioni e attività: è un rifugio dal caos della vita urbana e un luogo di incontro per i residenti e i visitatori di New York.

Statua della libertà

La Statua della Libertà è uno dei simboli più famosi degli Stati Uniti, dalla storia davvero particolare: è infatti un dono del popolo francese agli Stati Uniti per celebrare il centenario della Dichiarazione d’Indipendenza americana e simboleggiare l’amicizia tra le due nazioni.

Progettata dallo scultore francese Frédéric Auguste Bartholdi e costruita in Francia, fu poi smontata e trasportata a New York, dove venne riassemblata. La struttura interna in ferro è stata progettata dall’ingegnere francese Gustave Eiffel, noto per la Torre Eiffel.

La Statua della Libertà è alta circa 46 metri, ma con il piedistallo e il suo supporto raggiunge un’altezza totale di circa 93 metri. È realizzata in rame e rappresenta una figura femminile con una corona a sette punte, nella mano sinistra tiene una tavola d’ottone che rappresenta la Legge, e nella mano destra alza una fiaccola d’oro che simboleggia la luce e la libertà.

Situata su Liberty Island, nella baia di New York, la Statua della Libertà accoglie visitatori provenienti da tutto il mondo. Nel 1984, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

I visitatori possono accedere all’interno della statua fino alla sommità della torcia, godendo di una vista panoramica mozzafiato sulla città di New York e sulla baia circostante. La Statua della Libertà continua a rappresentare l’ideale di libertà e l’accoglienza per chiunque cerchi una nuova vita in America.

Empire State Building

Sicuramente uno dei grattacieli più famosi al mondo e un’icona dell’architettura della città: l’Empire State Building fu costruito durante la Grande Depressione negli anni ’30, rappresentando un simbolo di speranza per il popolo americano. Alla sua inaugurazione, l’edificio divenne l’edificio più alto del mondo, superando il Chrysler Building.

Il grattacielo si erge imponente nel cuore di Manhattan, raggiungendo un’altezza di 381 metri, compresa l’antenna. La sua struttura art déco è caratterizzata da linee pulite, dettagli ornamentali e una caratteristica cima a guglia. Fino al 1970, era l’edificio più alto del mondo.

L’edificio ospita uffici, negozi e altre attività, come la celebre piattaforma di osservazione all’86º piano, che offre spettacolari viste panoramiche sulla città.

Da sempre ha un ruolo importante anche nella cultura popolare e cinematografica. È apparso in numerosi film, tra cui “King Kong” (1933) e “Una Notte al Museo” (2006), aumentando ulteriormente la sua fama globale.

MET

Il Metropolitan Museum of Art, comunemente noto come “The Met”, è uno dei musei più prestigiosi e vasti al mondo: fondato nel 1870 con l’obiettivo di promuovere la comprensione e l’apprezzamento dell’arte e della cultura attraverso le epoche e le civiltà.

Originariamente situato presso la Columbia University, il museo si è spostato nella sua attuale sede sulla Fifth Avenue a Central Park nel 1880. Nel corso degli anni, il Met si è espanso considerevolmente sia in termini di collezioni che di spazio espositivo.

Il Met è suddiviso in due diverse sedi principali: The Met Fifth Avenue e The Met Cloisters,

La più grande e famosa di queste è The Met Fifth Avenue, che ospita una vasta gamma di opere d’arte provenienti da tutto il mondo e da diverse epoche storiche.

Le collezioni del museo includono dipinti, sculture, oggetti d’arte decorativa, manufatti storici, antichità, arte asiatica, arte africana, arte islamica, moda, gioielli, strumenti musicali e molto altro ancora.

The Met Cloisters, situato nel nord di Manhattan, è specializzato in arte medievale europea, con una struttura architettonica ispirata ai monasteri medievali.

Il Met è conosciuto non solo per le sue eccezionali collezioni, ma anche per la sua programmazione di mostre temporanee, eventi educativi e iniziative culturali. È un luogo in cui i visitatori possono immergersi in secoli di storia e di creatività umana attraverso le opere d’arte esposte.

Con una gamma così ampia e diversificata di opere d’arte, il Metropolitan Museum of Art rappresenta una tappa fondamentale per gli amanti dell’arte e della cultura che visitano New York City.

Ponte di Brooklyn

Un capolavoro di ingegneria e di architettura, il Ponte di Brooklyn fu progettato dall’ingegnere John A. Roebling e completato dal figlio Washington Roebling e dalla sua squadra.

I lavori iniziarono nel 1869 e il ponte fu ufficialmente aperto al pubblico nel 1883. In quel momento, era il ponte sospeso più lungo al mondo e un esempio pionieristico dell’ingegneria dell’epoca.

Il ponte attraversa l’East River collegando l’isola di Manhattan al quartiere di Brooklyn. La sua struttura elegante è costituita da enormi torri in mattoni e pietra, che si ergono a 84 metri sopra il fiume, e da cavi di acciaio che sostengono la struttura sospesa.

Il Ponte di Brooklyn è apprezzato non solo per la sua funzione di collegamento tra le due sponde, ma anche per la sua bellezza architettonica. Lungo il ponte, vi è un percorso separato per i pedoni e le biciclette.

L’attrazione principale per i visitatori è data proprio dalla passeggiata panoramica lungo il ponte, che offre una vista mozzafiato sulla Statua della Libertà, sull’Empire State Building e su gran parte della skyline di New York.

Il Ponte di Brooklyn è spesso presente nella cultura popolare, apparendo in molti film, show televisivi, libri e fotografie. La sua bellezza e il suo significato storico continuano ad attirare turisti e residenti, rendendolo uno dei luoghi più visitati e fotografati della città.

Fifth Avenue

Parliamo di una delle strade più famose e prestigiose della città: originariamente progettata come un’ampia strada che attraversa l’isola di Manhattan da nord a sud, nel corso degli anni è diventata sinonimo di lusso e cultura.

Molte delle residenze più prestigiose di New York City sono situate lungo questa strada, simbolo di ricchezza e raffinatezza: la Fifth Avenue è famosa per essere una destinazione di shopping di lusso, con boutique di marchi di alta moda e gioiellerie di prestigio.

La zona detta The Museum Mile ospita alcuni dei musei più prestigiosi di New York, tra cui il Metropolitan Museum of Art, il Guggenheim Museum e il Museum of the City of New York.