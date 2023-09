Villa Eden premiata come Best European Wellness Clinic 2023

Nell’incantevole Salone di Schönbrunn a Vienna, Villa Eden, il Leading Retreat 5 stelle lusso di Merano è stato premiato come Best European Wellness Clinic 2023 dagli European HEALTH & SPA AWARDS, i prestigiosi premi considerati tra i più alti riconoscimenti per hospitality negli ambiti di wellness, salute e cosmetica e definiti gli «Oscar» del mondo delle SPA. Sonia Maiorana, Spa Manager di Villa Eden, ha vinto il premio nella categoria European Best Spa Manager 2023.

A ritirare il premio del Best European Wellness Clinic 2023 conferito dal presidente della European Health & Spa Association, Dr. Norbert Hintermayer, è stata Angelika Schmid, Direttore e proprietaria di Villa Eden (al centro della foto). «Questo premio è un ringraziamento speciale a tutta la famiglia di Villa Eden, ai nostri fedelissimi ospiti

e agli amici del nostro retreat», commenta Angelika. «Un grazie particolare va al lavoro costante e alla passione dei nostri collaboratori, esperti nel settore wellness e alberghiero e ai nostri partner con i quali da anni continuiamo a crescere assicurando eccellenza e qualità in tutti i servizi che offriamo. Villa Eden è il lifestyle del futuro, la perfetta sinergia di un mondo in forte trasformazione che fa della ricerca e della medicina della longevità la sua principale mission. Sono fiera e orgogliosa di poter portare avanti un progetto di assoluta eccellenza Made in Italy dove benessere e piacere si uniscono con l’ospitalità di lusso.»

Arrivati alla 15esima edizione, gli European Health & Spa Award 2023 celebrano le strutture alberghiere e wellness che si sono distinte nell’innovazione, esclusività e unicità dei servizi offerti evidenziando i cambiamenti e la qualità delle imprese del settore, insieme alle innovazioni di prodotto. Le dieci migliori proposte nelle categorie esistenti tra cui Best European Wellness Clinic, Best SPA Manager, Best Destination SPA, Best Hotel SPA, Best Thermal Bath, Best Day-SPA, Best Medical SPA, Best Signature Treatments vengono premiate ogni anno considerando 8 requisiti, tra cui salute, sostenibilità, economia, creatività, offerta e servizio.

Nella cornice paesaggistica di Merano, cuore pulsante dell’Alto Adige, Villa Eden rappresenta un’oasi di pace e serenità, culla della ricerca della longevità, luogo di rinascita ed equilibrio tra corpo e spirito. Divenuto oggi uno dei Retreat Hotel più esclusivi al mondo con le sue 29 suites, Villa Eden ha saputo coniugare sin dalle sue origini il fascino di una location di lusso, attenta alla ricerca e allo sviluppo di percorsi e servizi tailor-made in grado di promuovere il benessere e la salute dei suoi ospiti attraverso un approccio olistico.