EBERHARD & CO. Official Timekeeper della 63° edizione del Salone Nautico di Genova

Eberhard & Co. rinnova la propria partecipazione come Official Timekeeper al Salone Nautico di Genova, uno dei più importanti eventi nel settore a livello internazionale: un punto di riferimento per la presentazione delle novità che riunisce l’industria e gli appassionati di nautica.

La Maison svizzera sarà tra i protagonisti della manifestazione con un’ampia lounge dedicata e per l’occasione il Teatro del Mare, sede di un ricco palinsesto di eventi e incontri, diventerà l’Eberhard & Co. Theatre.

Con i suoi 200.000 metri quadrati tra terra e acqua il Salone è un contesto d’eccezione che Eberhard & Co. sceglie per raccontare al pubblico il suo profondo legame con il mondo del mare, le imprese e gli uomini che ne fanno parte. Un legame che ha origini lontane e che nei suoi numerosi capitoli segue l’avvicendarsi della storia della Maison, fin dagli anni ’30 quando gli ufficiali della Regia Marina ricevevano in dotazione un orologio Eberhard & Co. quale segno di distinzione per il ruolo che svolgevano.

“Siamo orgogliosi di partecipare a un evento che rappresenta un settore che è tra le eccellenze del nostro Paese,” dichiara Mario Peserico, Amministratore Delegato di Eberhard Italia. “Le connessioni tra la nautica e l’orologeria, le imprese marittime e la misurazione del tempo sono molto strette e sono particolarmente emblematiche per Eberhard & Co.: il Salone è per noi un’occasione importante di relazione con un pubblico a noi molto caro ed è anche lo scenario ideale per presentare collezioni e collaborazioni inedite.”

All’interno della lounge Eberhard & Co. sarà possibile scoprire le novità e le icone della Maison svizzera, tra le quali spicca la collezione di orologi subacquei Scafograf 300 MCMLIX, presentata quest’anno in una nuova veste con quadrante e lunetta di una calda tonalità marrone di ispirazione vintage. Il pubblico del Salone Nautico potrà poi ammirare la limited edition che Eberhard & Co. dedica ai 75 anni di Tex Willer: un’edizione speciale da collezione di Chrono 4, cronografo che ha fatto la storia della Maison, reinterpretato in un tributo al leggendario ranger del fumetto di Sergio Bonelli Editore.