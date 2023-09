Marcello Supersottile: il nuovo portabito di Toscanini

Toscanini, azienda leader nella produzione di soluzioni e accessori per appendere, lancia il portabito Marcello Supersottile realizzato in legno di faggio in pezzo unico, senza giunzioni, con uno spessore di soli 8mm e un peso piuma di 73 grammi (nella versione con flock antiscivolo sulla spalla). Un progetto rivoluzionario e innovativo che propone leggerezza e linee sottili in un prodotto dalle alte performance estetiche, qualitative e funzionali. La collezione SuMisura™, iconica proposta dallo stile sartoriale dell’azienda, si amplia con una soluzione dalle dimensioni contenute che garantisce il corretto supporto alle camicie, ai top e ai capi leggeri.

Altra caratteristica di questo modello è la leggerezza. Marcello Supersottile oltre allo spessore di soli 8mm ha un peso compreso tra i 73 gr della versione con taglio spallina e i 127 gr della versione con asta contro i 243 gr dei portacamicie tradizionali. Una peculiarità resa possibile dall’incontro tra design e tecnologia. Marcello Supersottile è un portabito realizzato in legno di faggio in pezzo unico, senza giunzioni, dal design elegante e slanciato, ideale per i grandi armadi dedicati alle camicie, perfetto per appendere top e petites robes, indispensabile a bordo di yacht e aerei privati dove ridurre il peso è un’esigenza.

La nuova proposta Toscanini è versatile e per coerenza stilistica si abbina facilmente anche alle collezioni Italian Classic e Light Design dell’azienda. È disponibile in 4 versioni: con taglio spallina, con taglio e clips per appendere gonne e pantaloni, con taglio e asta per i pantaloni, con taglio e flock per top e camicie in seta. Marcello Supersottile è una piccola opera d’ingegno, a cui la sottrazione ha donato slancio senza togliere bellezza né sostanza.I modelli in legno di faggio sono disponibili nelle finiture Cerato, Noce Canaletto e Wengé e possono essere personalizzati con le iniziali, il nome dello yacht o del brand.