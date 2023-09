Arte alle Corti edizione speciale 2023 dal 5 ottobre 2023 al 6 gennaio 2024

Torna Arte alle Corti, l’evento di arte contemporanea che svela e fa rivivere le più belle corti della città di Torino. Dal 5 ottobre 2023 al 6 gennaio 2024, le corti e i giardini dei palazzi storici torinesi, dal Barocco fino al Novecento, divengono scrigni aperti all’arte contemporanea e al pubblico, in un dialogo che promuove l’arte di oggi e fa rileggere gli scenari passati sotto una nuova luce.

Un’invasione di opere d’arte coinvolgerà oltre 35 artisti, occupando la città di Torino in luoghi disseminati tra corti e giardini, talvolta non accessibili al pubblico, per vivere ambienti quotidiani in una nuova visione o scoprire tesori che si celano dietro le mura e le cancellate delle vie più frequentate. Inoltre, una mostra al piano nobile di Palazzo Birago, sede istituzionale della Camera di commercio di Torino, raccoglie un nucleo di opere che si colloca come tappa nella mappa cittadina di visita. Una vetrina di arte nazionale ed internazionale che rivela la città attraverso nuove prospettive ad appassionati, cittadini e turisti.

Arte alle Corti sarà inaugurata giovedì 5 ottobre a partire dalle ore 17.00 a Palazzo Birago (in via Carlo Alberto 16). In quell’occasione alle ore 21.00, sarà presentato il reading d’arte “I luoghi veri non lo sono mai” di Gian Luca Favetto e Leandro Agostini.

Ideazione e progetto: Silvio Ferrero.

Comitato organizzatore: Silvio Ferrero (Presidente); Guido Accornero; Stefania Dassi;

Daniela Fabbris; Franco Fusari; Olga Gambari; Giancarlo Gonnet.