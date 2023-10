Feeling Home di Arrital

Arrital progetta e interpreta lo spazio aperto del giorno oltre la cucina, mettendo al centro l’utente e la vita. Le nuove funzioni, il lavoro e le relazioni in un contesto ibrido, con la cucina come teatro di rappresentazione del design e delle emozioni nell’habitat dinamico. Lo stile del giorno diventa mood di condivisione, per esprimere la personalità della casa e di chi la vive.

Feeling Home (design Franco Driusso) è un progetto organico, personalizzato e flessibile, pensato per trasformare lo spazio in qualità, benessere e piacere. Un concetto che si esprime attraverso la flessibilità e la trasversalità di k Lounge, un programma di soluzioni per il quale è stata incrementata la modularità contenitiva appositamente dedicata all’area giorno, dove tecnologia e funzione si integrano in equilibrio con design e materia creando un ambiente aperto elegante e armonioso.

Con Feeling Home Arrital presenta inoltre una ricca collezione di Complementi, le cui novità si aggiungono alla serie di elementi living già presenti nei diversi sistemi cucina Arrital, tra i quali le vetrine Gem, la libreria Vertical, la boiserie Strato, gli elementi a giorno Shangai e l’espositore verticale Ak Winery.

Tra le principali novità, il modulo di ingresso Pass System. Dotato di maniglia opzionale, può essere collocato tra le colonne d’arredo o tra una boiserie a parete permettendo di separare e accedere ad ambienti con funzioni diverse: un elegante trait d’union nell’habitat dinamico della convivialità.

Nuovi anche i pannelli Planar e Free che, grazie ai moduli di dimensioni variabili fissati a parete con sistema a scomparsa diventano eleganti superfici d’arredo, e il pannello Display porta TV dotato di passacavi e sistema perimetrale di retroilluminazione a LED con luce calda.

Concludono la proposta Complementi il nuovo piano d’appoggio Plank, i pratici cesti Basket realizzati in tessuto tecnico atossico, la lampada a sospensione Lympha, personalizzabile con le finiture della cucina e dotata di doppia funzione di illuminazione, e la nuova collezione di specchi Mirror System.

Con Feeling Home Arrital presenta anche la serie di Table & Chairs in cui spiccano i nuovi coffee table Loft – di diverse dimensioni e altezze possono essere usati singolarmente o accostati tra loro nelle soluzioni monocolore o in due diverse finiture – e la sedia Logic dalla forma avvolgente e super resistente impilabile fino a sette pezzi. La gamma di tavoli e sedie firmate Arrital comprende anche numerosi altri modelli disponibili a catalogo.

Feeling Home rappresenta dunque un tassello importante nella realizzazione di una nuova architettura domestica firmata Arrital. Elementi, forme e materiali amplificano il valore dell’ambiente trasformandolo in un progetto dinamico dove gli arredi dedicati al living si inseriscono in perfetta sintonia con gli elementi della zona cucina creando atmosfere eleganti e coinvolgenti.