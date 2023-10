Ermanno Scervino celebra la femminilità

Ermanno Scervino celebra il suo amore per la grazia delle donne attraverso ricami elaborati, tessuti preziosi e volumi che esaltano il corpo, esprimendo il suo amore per la maestria artigiana che contraddistingue la Maison. Ritratto di femminilità volitiva e determinata, libera, in cui la moda assolve al suo compito di disegnare ed accarezzare il corpo, esaltare la personalità come un alleato che consente alle donne di abbracciare la propria unicità. La moda è slancio creativo, artigianalità, eccellenza, sapienza.

Per la collezione primavera/estate 2024 presentata durante Milano Fashion Week, Ermanno Scervino distilla l’essenza dell’abbigliamento, costruendo un guardaroba di pezzi unici che sono espressione della maestria dell’atelier Scervino e dei suoi artigiani, cultori dell’abilità sartoriale. Abiti eterei e impalpabili, sensuali nella loro linearità, si muovono sulla passerella come sospinti dal vento. Questa l’ispirazione che ha guidato Pierpaolo Lai, lead hair stylist ghd nella realizzazione degli hairlook per questa sfilata.