Filare 24: il nuovo portabottiglie in collaborazione con Pineider

In occasione della Milano Wine Week, tra le più importanti manifestazioni italiane dedicate al mondo del vino che torna ad animare la città meneghina dal 7 al 15 ottobre, Giorgetti e Pineider, prestigioso marchio di pelletteria e stationary di lusso, si incontrano ancora una volta per dare vita ad un nuovo raffinato accessorio. Nasce così Filare 24, elegante portabottiglie in pelle, perfetto esempio di qualità, passione per il dettaglio e maestria artigiana, valori che accumunano i due brand.Un progetto che rappresenta la volontà di Giorgetti di alimentare il proprio percorso creativo attraverso la collaborazione con aziende che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy.

Protagonista di uno speciale allestimento delle vetrine dello spazio Giorgetti Spiga – The Place, in collaborazione con la storica azienda vitivinicola Marchesi Antinori, Filare 24 è una wine-bag che combina funzionalità ed eleganza, finiture pregiate e fini lavorazioni.Disponibile in tre sofisticate colorazioni autunnali crema, zucca e blu Prussia, il portabottiglie, realizzato con struttura in ottanio rutenio, presenta due scomparti per contenere le bottiglie.Il rivestimento esterno è in pelle di vitello con cuciture a vista mentre l’interno termico, foderato e rivestito in rafia intrecciata, protegge le bottiglie mantenendone la temperatura.

La pratica cinghia regolabile, un dettaglio che strizza l’occhio al mondo della moda, permette di trasportarlo a mano o a spalla in modo facile e sicuro.Una proposta che amplia la collezione Atmosphere di Giorgetti, fatta di oggetti pensati per dare vita ad ambienti unici e originali, indagando le molte sfaccettature della quotidianità.Un perfetto cadeau per amanti del vino, ideale anche come accessorio per completare e personalizzare gli interni domestici.Il portabottiglie Filare 24 sarà in vendita da sabato 7 ottobre presso lo spazio Giorgetti Spiga – The Place in via della Spiga 31 e presso la boutique Pineider in via Alessandro Manzoni 12.