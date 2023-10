La rasatura con Bullfrog, un momento da condividere

La prima rasatura, quel gesto che segna il passaggio all’età adulta. Da spettatore, il piccolo di casa diventa il protagonista. Bullfrog celebra da 10 anni di questo rituale che va ben oltre la semplice regolazione di barba e baffi: rappresenta un momento profondamente personale e intimo, ricco di significato e di ricordi. È un momento di connessione, in cui l’uomo di casa impartisce al figlio o al nipote non solo una lezione pratica, ma trasmette anche una serie di valori, come la cura quotidiana verso se stessi.

E così, la rasatura non è solo un gesto di cura personale, ma un ponte tra passato e futuro, tra padri e figli. Non si tratta solo di buone abitudini, ma di creare e mantenere legami profondi attraverso semplici atti di quotidiana bellezza maschile. Così, le novità nei dopobarba e il richiamo alle creme da rasatura non sono solo prodotti, ma veicoli per preservare e onorare questi momenti preziosi di sana mascolinità. Bullfrog onora e rinsalda questo legame con una linea di prodotti per il viso, la barba e i capelli che tiene conto delle esigenze personali di padri e figli, come il nuovo Fluido Dopobarba Delicato: una piacevole emulsione che lenisce e idrata la pelle dopo la rasatura, restituendole elasticità e morbidezza.

Da sempre i prodotti Bullfrog si sono contraddistinti per le loro performance e profumazioni ma per la prima volta nasce un prodotto senza fragranza e senza alcool. La formula, composta dal 96,3% di ingredienti naturali è particolarmente indicata per le pelli sensibili e a chi soffre di follicolite. L’Estratto di Pino Marittimo dona una piacevole sensazione di freschezza e la texture, colorata naturalmente di blu, grazie all’azulene, estratto dalla camomilla, è di facile assorbimento.

Il Fluido Dopobarba Delicato fa parte della collezione Bullfrog Blue Botanical, un percorso di trattamento per il mantenimento della vitalità della pelle, che comprende anche: la Mousse Detergente Anti-inquinamento, la Maschera Nutriente Tonificante, la Maschera Esfoliante Anti-Inquinamento, l’Oltresiero e la Crema Idratante Tonificante.