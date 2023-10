La Maison milanese di Sisley Paris festeggia il suo primo anno di bien-être

Nell’ottobre 2022, Sisley ha inaugurato la sua prima Maison italiana dedicata al benessere e alla bellezza, proprio nel cuore di Milano, dove scoprire l’universo Sisley-Paris oltre alla linea per capelli Hair Rituel by Sisley. Uno spazio di 175 metri quadrati, distribuiti su due piani, in cui vivere tutta l’expertise della marca cosmetica francese di alta gamma. Anche se il luogo è stato progettato per riflettere lo spirito del brand francese, ogni dettaglio è stato pensato per adattarsi alle esigenze di chi vive la città e che desidera concedersi una pausa di benessere.

Sisley, da quasi 50 anni, distribuisce prodotti skincare, makeup e fragranze. E dal 2018 anche trattamenti per la cura e la bellezza dei capelli.

I rituali di trattamento della Maison Sisley, dedicati al viso e al corpo, o riservati alla bellezza dei capelli, si adattano a ogni tipo di esigenza, femminile e maschile, pronti a soddisfare precisi obiettivi: idratare, energizzare, detergere, rigenerare … Un risveglio dei sensi multisensoriale.

Per la bellezza dei capelli e del cuoio capelluto, Hair Rituel by Sisley propone un nuovo esclusivo appuntamento di oltre un’ora, effettuato in una cabina di trattamento specifica. “Le Grand Soin Cheveux Régénérant, Restructurant” abbina l’arte del massaggio a un trattamento d’eccezione, creando una sensazione di benessere generale.

A disposizione dell’ospite quattro cabine dove la luce soffusa, l’arredamento e gli oli essenziali offrono da subito una sensazione di profondo relax.

Novità del 2023, l’utilizzo dell’innovativo strumento per il massaggio di viso e collo Ginkgo Gua Sha all’interno del rituale Le Soin Anti-Âge Sisleÿa L’Intégral completato dalla tecnologia LED. Si tratta di un lungo trattamento che agisce sull’incarnato, sulla grana della pelle, sulla compattezza e sui segni dell’invecchiamento, per un risultato levigante e rassodante d’eccezione. Progettato, sviluppato e prodotto in Francia, il dispositivo LED scelto da Sisley è molto performante. Utilizza otto diversi colori di LED simultaneamente, ognuno rivolto a esigenze specifiche, per un risultato ancora più mirato alle necessità di ogni persona.

Nel salotto al piano superiore della Maison milanese, in cui si percepisce la sensibilità artistica della famiglia d’Ornano (fondatrice di Sisley-Paris), così come in tutte le Maison Sisley, è possibile rilassarsi gustando anche una tazza di tè. Eventi privati, incontri letterari, visite di personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo, amanti del brand e molti altri hanno animato nei mesi la Maison celebrando al meglio questo luogo unico fatto di arte, poesia e tanta bellezza. In un anno si sono succeduti oltre 2.000 ospiti e svolti più di 500 trattamenti.

Entusiasta di questo primo anno e orgoglioso dei risultati ottenuti dalla Maison Sisley di Milano, Riccardo Ferrari, General Manager di Sisley Italia, commenta così: “la Maison Sisley di Via Manzoni non solo risponde al meglio alla domanda di ‘experience’ sempre più ricercata delle nostre clienti, ma rappresenta anche un eccezionale ‘laboratorio’, perché ci permette di comprendere ogni giorno di più quali siano le componenti che rendono il lusso un momento davvero irripetibile. In questo modo riusciamo a offrire un livello di servizio e consulenza di grande valore”.

La Maison Sisley è nata per incarnare lo spirito del brand e per offrire una pausa di relax e benessere, esperienze da vivere come parentesi senza tempo, benefiche per la pelle e per la mente. Insomma, un vero e proprio concentrato di savoir-faire e unicità.