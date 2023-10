L’autunno di AQVAM SPA, l’oasi benessere di Park Hyatt Milano

L’autunno è il mese delle grandi ripartenze e, come tutti i nuovi inizi, ha bisogno della corretta dose di energia, fisica e mentale. AQVAM SPA è l’oasi di benessere e tempio di bellezza olistica, all’interno dell’hotel Park Hyatt Milano, un gioiello che evidenzia un lusso discreto e raffinato.

AQVAM SPA ha studiato due trattamenti corpo dalle proprietà calmanti grazie all’uso dei prodotti Vitalis Dr. Joseph, oli vegetali a base di ingredienti naturali di stagione che miscelano le proprietà officinali millenarie delle erbe a tecniche innovative e futuribili. Un momento prezioso per rigenerare anima e corpo in vista dell’inverno.

Moisturizing Body Wrap e Skin Repair Anti Aging Body Wrap sono i due trattamenti corpo pensati per il mese di novembre. Entrambi della durata di trenta minuti, consistono nell’applicazione di un impacco corpo a base di frutta di stagione, rispettivamente mela e uva. Durante i venti minuti di posa, per mantenere il legame sensoriale e non interrompere bruscamente il processo di rilassamento, le SPA Therapist eseguono un massaggio distensivo alla testa, lasciando che gli aromi fruttati dei prodotti Vitalis avvolgano delicatamente l’ospite. Terminata la posa, il prodotto in eccesso viene massaggiato a fondo fino al suo completo assorbimento. Un rituale in grado di rigenerare profondamente il corpo e rilassare la mente, regalando all’ospite un momento speciale dedicato al proprio benessere personale.

Moisturizing Body Wrap

Un perfetto arrivederci agli ultimi giorni di mare, ideale dopo un’intensa esposizione al sole, il trattamento corpo Moisturizing Body Wrap grazie ai principi attivi estratti dalla mela e dalla rosa canina nutre in profondità la pelle, idratandola e dandole nuova vita con effetti calmanti e rigeneranti. Dopo aver applicato l’impacco e averlo lasciato in posa, la pelle è subito liscia e vellutata grazie all’acido ialuronico botanico. Un trattamento rigenerante e rilassante che addolcisce l’animo con le note accoglienti e zuccherate della mela e della rosa.

Skin Repair Anti Aging Body Wrap

Si tratta di una carezza per il corpo dalle proprietà calmanti, rigeneranti e protettive. I principi attivi dei vinaccioli, ovvero i semi degli acini d’uva, e dell’olivello spinoso sono una fonte di antiossidanti e rallentano l’invecchiamento della pelle. Infatti, una volta assorbito l’impacco, la pelle, rinnovata

e stimolata, appare più giovane e curata grazie anche all’effetto anti-age del baobab. Un piccolo momento di rigenerazione personale, cullato dagli aromi naturali ed erbacei dei vinaccioli e dell’olivello spinoso.

Scegliere i trattamenti di AQVAM SPA significa, prima di tutto, regalarsi un’esperienza di alta qualità, non correlata soltanto all’ambito del benessere, ma impreziosita dalla cura di tutti i dettagli, come il design degli ambienti e la relazione di ascolto e di fiducia con il personale, che contribuiscono a rendere l’experience indimenticabile e incredibilmente desiderabile… perché si torna sempre dove si è stati bene.