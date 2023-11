25 anni di essenze di benessere firmate Tesori D’Oriente

Una storia intramontabile di passione oltre ogni confine. Stiamo parlando di Tesori D’Oriente (storico marchio di Sodalis Group) che celebra il 25° anniversario dalla sua fondazione. Il brand nasce nel 1998 con il desiderio di trasmettere evasione, ispirazione e suggestione attraverso una semplice ma profonda esperienza olfattiva: il mistero di un viaggio in paesi lontani raccontato da essenze di benessere quotidiane pensate per la cura del corpo e l’armonia psico-fisica. La promessa realizzata da Tesori D’Oriente, nelle parole di Barbara Secco, Brand Manager del marchio, è sempre stata quella di “trasformare i piccoli gesti del quotidiano in un rituale di benessere capace di vivificare corpo e mente. Una sfida che vinciamo anno dopo anno grazie alla costante ricerca e sviluppo di linee innovative e al contempo ricche di tradizione”.

Tesori D’Oriente riparte oggi dall’iconico primo rituale – dopo 25 anni ancora protagonista e best seller – Muschio Bianco: il DNA del marchio espresso attraverso la prima essenza preziosa e potente. Con le sue suggestioni ambrate e armoniose, la fragranza accarezza la pelle rendendola unica, sensuale e intramontabile. L’instancabile ricerca messa in atto da Tesori D’Oriente ha saputo poi rendere ogni rituale esclusivo e indimenticabile, capace di raccontare attraverso le sue note olfattive zone remote e ricche di fascino tramutandole in essenze destinate a diventare iconiche.

Qualche esempio? La bellezza del deserto africano negli effluvi dell’Argan, il mistero antico del regno di Bisanzio nella preziosità della Rosa Nera… fra le fragranze più amate ricordiamo la mistica narrazione indiana dell’Ayurveda, e la linea di aromatiche referenze di Forest Ritual, la cui incomparabile eleganza nasce dalla nobiltà del cipresso giapponese, l’hinoki.

Così nell’anno del 25° anniversario, Tesori D’Oriente torna e presenta Karma, il nuovo rituale con Fiore di Nashi e Legno di Cedro, una fragranza dall’aura solare, avvolgente come i primi raggi di sole primaverili che illuminano i boccioli bianchi del Nashi, pronti a dischiudersi in tutta la loro magnificenza e a sprigionare il loro inebriante aroma. Arricchita con una miscela naturale di oli essenziali e sviluppata utilizzando le neuroscienze applicate, la linea Karma di Tesori d’Oriente agisce come boost per infondere una piacevole sensazione di felicità e buon umore.

“Per la ricerca e costruzione della profumazione sono state analizzate le proprietà psicoattive del profumo su aree specifiche del cervello ed il conseguente effetto sulla personalità e sull’umore, costruendo così una mappa olfattiva neuro-sensoriale. Un’innovazione che ci proietta nel futuro della profumeria consacrandoci storico marchio in prima linea nel panorama italiano e non solo”, dichiara Barbara Secco, Brand Manager Tesori d’Oriente.

In occasione della celebrazione del 25° anniversario, Tesori D’Oriente annuncia due nuovi progetti che pongono le basi di un percorso sempre più solido, in grado il lasciare il segno:

Italian Perfumery Institute – scuola di alta formazione nata con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza italiana nell’ambito del profumo e del beauty – incontra Tesori d’Oriente studiandone la storia e gli iconici rituali attraverso gli occhi e i nasi delle nuove generazioni sempre più attratte e coinvolte dal mondo della profumeria. L’Istituto IPI, che offre percorsi professionali altamente specializzati, interseca il suo percorso con Tesori d’Oriente in un anno speciale: il brand annuncia infatti il finanziamento di una Borsa di Studio per la prossima edizione del Master Executive Fragrance & Cosmetic Management in programma nel 2024, a testimonianza di un impegno concreto verso il futuro della profumeria italiana.

La strada dell’importante anniversario si alimenta di una collaborazione dal forte impatto ambientale e sociale. È infatti la Fondazione Italiana Ambiente–ente del terzo settore che si occupa di valorizzare la natura e l’ambiente – che Tesori d’Oriente sostiene per uno dei progetti più importanti introdotti dall’istituzione: il progetto “Il Giardino dei Ciliegi” prevede la messa a dimora di oltre 200 alberi di ciliegio nel Comune di Sospiro, in Provincia di Cremona. La finalità di questa progettualità sarà quella di restituire alla Terra nuovi alberi che assorbano carbonio ed agenti inquinanti, regolino il deflusso idrico ed abbiano un effetto rinfrescante. Inoltre, il sostegno a questa iniziativa garantirà la realizzazione di attività inclusive per persone con disabilità intellettiva e autismo attraverso il supporto ad un’attività imprenditoriale ed agricola. Tesori D’Oriente prosegue così il percorso “Tesori per Natura”, avvicinandosi alla comunità attraverso una realtà del territorio da forte impatto ambientale e sociale.

Il profumo tocca delle corde profondamente connesse con l’intimità dell’essere umano e della comunità. Tesori D’Oriente esplora da 25 anni questa dimensione, muovendo da una consapevolezza che parte dalla tradizione e si coniuga con competenza tecnica di ultima generazione, nonché con l’eccellenza comprovata del Made in Italy.