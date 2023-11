L’Arabesque Nautilus si amplia con uno spazio dedicato al Pilates

Il viaggio di l’Arabesque Nautilus continua; il leggendario sommergibile del capitano Nemo riemerge nel cuore di Milano ampliandosi con un nuovo spazio interamente dedicato al Pilates.

Suddiviso su due livelli, qui trovano spazio ulteriori attrezzatture innovative e performanti che consentono di allenarsi secondo il metodo di Joseph Pilates, come già da anni avviene in Nautilus, luogo interamente dedicato al benessere di Body & Mind, dove il corpo diventa la propria isola perfetta.

Lezioni di gruppo o dedicate one to one, volte ad offrire ad ognuno il suo allenamento ottimale.

Creato e concepito pensando al Sol Levante e agli interni Mid Century: il pavimento in linoleum, la libreria Fifties in legno che si trasforma in scaffalatura funzionale dove riporre fitball e palle ginniche, le lampade-lanterne a sospensione che rimandano alle Akari Light Sculptures di Isamu Noguchi, le paratie in legno che divengono moderni paraventi giapponesi.

Alle pareti i kakemono, dipinti giapponesi naturalistici e figurativi, opere che partecipano del tempo e del movimento, elementi ineludibili e positivi dell’esistenza e insieme rimando al cibo sano legato alla natura.

L’interior design, curato da Chichi Meroni, mantiene il look & feel e i colori che permeano tutti gli spazi della palestra Nautilus collegata.

Perché il benessere passa anche dalla piacevolezza di allenarsi rilassandosi in un luogo curato nei minimi dettagli e pieno di luce.