Collezione Mac: tavolo, tavolini, sedia e poltroncina introducono all’immaginario della casa moderna.

A poco a poco prende forma lo scenario che abbiamo immaginato per la nostra casa moderna, un luogo in cui le forme si assemblano per creare oggetti semplici, di quella semplicità che tipicamente nasce da profondi processi di ricerca. Oggetti lineari, che possano assolvere alla loro funzione ed allo stesso tempo definire una precisa, inequivocabile idea di stile. Così nasce la collezione Mac, disegnata per cierre1972 da Maurizio Manzoni, il cui pezzo emblema è sicuramente il tavolo che si completa con la sedia e con i coffee tables per il living.

Il tavolo Mac prende vita dalla combinazione di materiali lavorati nella loro essenzialità con finiture di pregio: il telaio metallico, verniciato opaco in 10 colorazioni differenti, si abbina al top disponibile in 5 diverse finiture di ceramica e ai terminali cromati nelle finiture Standard, Nero e Oro. Volutamente la materia del top, attraverso le laccature opache o i disegni della ceramica, si rende finalmente protagonista e domina sulla forma, fino a rendere senza tempo qualsiasi scelta stilistica.

Accompagna il tavolo l’omonima sedia. La sedia Mac dimostra come ogni concetto minimal può diventare un’opportunità di innovazione, nel momento stesso in cui si arricchisce di diversità. In questo concetto convivono la severità delle superfici metalliche, lo splendore della pelle e la luce del cromo. La diversità è nella selezione dei dettagli, nella possibilità di combinare finiture differenti: ben 10 vernici opache per il telaio, 150 colori di pelle per la seduta, 3 diverse cromature per i terminali.

La collezione Mac irrompe anche in altri angoli della casa attraverso la poltroncina. Il nuovo concetto di casa per cierre1972 è un’officina di contrasti che si compensano, esistono ciascuno in quanto esiste il suo opposto, ma anche un laboratorio di dettagli e una fabbrica di colori. Un’esplosione di comode forme sostenuta da un rigido telaio geometrico. Immaginate poi l’opacità del metallo verniciato o la brillantezza dei particolari cromati mischiarsi ai tessuti e a un universo di pelli. La bellezza di questa poltrona, che è un inno alla Bauhaus, definisce immediatamente lo stile di ogni spazio che vorrà ospitarla.

Completa la famiglia la serie di tavolini: leggeri, disponibili in due dimensioni e forme. Il top laccato opaco, disponibile in 10 colori, è fissato al telaio, le sottili gambe sono impreziosite da terminali cromati nelle finiture Standard, Nero e Oro. Tutto soddisfa il bisogno di spazio e il gusto estetico grazie a materiali sostenibili, per costruire gli ambienti del futuro.