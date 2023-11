Horm e Casamania by HORM interpretano lo spirito del Natale

Il Natale è da sempre la festa più attesa dell’anno. Scandita dall’intimità della famiglia o da una rumorosa tavolata piena di ospiti e amici, questa festività ci trasporta in un vortice di eventi, emozioni, cene, brindisi, giochi da tavolo e serate in compagnia. Le abitazioni si addobbano con decorazioni suggestive, le tavole sono imbandite di pietanze e sotto gli alberi di Natale doni e pacchetti da scartare insieme. La magia delle feste si diffonde e abbraccia anche Horm, azienda di arredamento che dal 1989 sa come impreziosire ogni luogo con complementi dall’estetica essenziale ed elegante, ma allo stesso tempo di grande impatto.

Per rendere il proprio living un po’ più glamour o per un’idea regalo ancora più scintillante, le due anime dell’azienda, Horm e Casamania by HORM, propongo in limited edition due best-seller, Twist e Chariot, che si tingono del colore che più riflette l’essenza e lo spirito del Natale: il rosso. Le canzoni natalizie risuonano già nelle nostre case e spesso ci si ritrova a danzare intorno al salone mentre stiamo preparando il bacchetto della Vigilia. Si potrebbe dire che Horm interpreta proprio questo spirito natalizio, attraverso Twist, l’appendiabito in legno verniciato di rosso, disegnato dal duo Burtscher & Bertolini.

Grazie alle sue 8 doghe in faggio che si piegano e si attorcigliano su se stesse, Twist sembra quasi ballare a ritmo di musica con noi. I capi di abbigliamento appesi ai ganci incastrati nelle doghe, risaltato il bellissimo “fiore di legno” che si crea alla parte superiore del complemento d’arredo.

Per la cena della Vigilia di Natale, le portate del menù sono più numerose del solito e spesso manca lo spazio dove posare piatti e suppellettili. L’iconico Chariot di Casamania by HORM – disegnato da GamFratesi – sarà un ottimo alleato: il tavolino mobile – in una nuova finitura scarlatta – si trasformerà in un prolungamento del piano di lavoro della cucina o in un’ulteriore superficie d’appoggio. Composto da tre semplici elementi uniti tra loro – ruote, vassoi e struttura – Chariot vi aiuterà a servire a tavola uno sfizioso aperitivo natalizio oppure diventerà un angolo bar alternativo per ricreare uno spazio conviviale e di relax.

Le ruote, che nei comuni carrelli sono solitamente piccole, qui vengono portate a dimensioni estreme, diventando l’elemento iconico del progetto. Il profilo in gomma ne facilita il movimento; la struttura metallica funge anche una maniglia: infatti sollevando leggermente il carrello verso l’alto sarà possibile spostarlo da una stanza a un’altra della casa.