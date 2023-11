Atelier Tapis Rouge: nuova apertura a Milano

Atelier Tapis Rouge, voce sempre più di rilievo nello scenario dei tappeti contemporanei, le cui radici affondano nell’antica tradizione persiana, annuncia l’apertura del suo nuovo spazio in centro a Milano, in via Borgonuovo 26, nel quartiere storico di Brera, scelto per le qualità architettoniche, sociali e culturali che nel corso degli anni ne hanno decretato il crescente prestigio.

Con l’apertura dello showroom di Milano, Tapis Rouge conferma la sua natura di hub, fucina di idee e realizzazioni, che attraverso creazioni uniche ispirate al mondo della natura, della grafica e dell’architettura, si rivolge al mercato del lusso facendosi portavoce di valori appartenenti a un heritage antico.

“Il tessuto urbano del quartiere di Brera mi sembra rappresenti le molte facce della città di Milano. Il racconto che scaturisce da architetture appartenenti a epoche diverse è al tempo stesso coerente e armonico. Milano è una città che a mio avviso possiede un’integrità segreta, che solo attraverso i suoi luoghi più nascosti emerge rivelandosi in superficie. È in questo dialogo tra interno ed esterno, tra nascosto ed esposto, che ogni giorno la nostra ricerca sulla creatività e sulle pratiche abitative trova inesauribile fonte di ispirazione”.

– Natalia Enze, Head of Design

I tappeti Tapis Rouge sono creazioni artistiche capaci di celebrare la potenza e l’eterna bellezza della natura in ogni sua accezione. Si caratterizzano per linguaggi stilistici d’avanguardia combinata a design più tradizionali, eccellenza artigianale, produzioni custom, lavorazioni manuali.

Tappeti, disegni, colori e forme prendono origine all’interno del nostro atelier per entrare nelle case, generare esperienze estetiche uniche ogni giorno, diventando parte di rituali domestici quotidiani. La parola “abitare” esprime un concetto profondo. Abitare significa per noi vivere in un luogo ed esserne abitati. É il luogo dove scegliamo di vivere che ci arricchisce ogni giorno con la sua storia. È guidati da questa persuasione che abbiamo scelto il cuore della città di Milano, lo storico quartiere di Brera.”

– Aaron Meilech, Founder