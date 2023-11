Massaggi, docce fredde e yoga retreats alla spa dell’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo

Non ha nulla a che vedere con il bagno turco o la sauna finlandese ma l’effetto detox è comunque assicurato. Se non avete mai provato la “banya” siberiana questa è l’occasione giusta. All’Hotel Chalet Mirabell, il resort 5 stelle affacciato sulla conca meranese, completamente immerso nel silenzio e nella natura dell’altopiano di Avelengo, è possibile vivere questa esperienza insolita di antica tradizione russa e sfruttarne tutti i benefici anche una volta tornati a casa.

La banya siberiana altro non è che un bagno di vapore (molto caldo) durante il quale il corpo viene “massaggiato” (con molta energia!) con rami di foglie secche di betulla o eucalipto (che servono anche per aromatizzare l’ambiente e intensificare il calore e il vapore) seguito da una rigenerante doccia fredda (in Russia ci si tuffa nella neve).

Ogni giorno 6 appuntamenti con il rito della banya condotto dai maestri infusionisti Tamara e Florian e da altri professionisti provenienti da tutto l’Alto Adige. Inoltre, per acquisire forza e consapevolezza e staccare la spina dallo stress quotidiano, dal 12 al 16 novembre da non perdere l’esclusivo yoga retreat tenuto da istruttori di yoga professionisti, certificati in Vinyasa Flow, Yin Yoga e Singing Bowls: 8 corsi in 4 giorni con un programma benessere body&mind che mira a rafforzare non solo il corpo ma anche l’anima regalando sensazioni di benessere e pace nonché preziosi consigli da portare con sé per far durare gli effetti benefici delle sedute anche a casa.

4 notti in pensione ¾, con una sessione di Prana Flow Yoga al mattino e una sessione di Vinyasa Yoga o Yin Yoga nel pomeriggio, meditazione, Kneipp e rituali con le ciotole, tre infusi giornalieri in sauna, un’escursione guidata allo Chalet M-Alm con una sosta e una gustosa zuppa d’orzo, passeggiate con lama e alpaca e tanto tempo per il relax nei 6.000 mq di spa e zone wellness.

Ma all’Hotel Chalet Mirabell, luogo d’eccezione dove lo sguardo si perde nell’orizzonte infinito delle montagne, lo spirito si rigenera e ritrova il giusto equilibrio lontano dallo stress della routine quotidiana, sono tantissime le occasioni per un relax a 360°: nella spettacolare spa di 6.000 mq ci si può perdere nell’immensa piscina indoor/outdoor (31 metri) dal design elegante, scegliere tra docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina e saune panoramiche (bio e finlandese), rigenerarsi nella vasca rinfrescante, nella fontana di ghiaccio, nella Ice Pool panoramica o nell’infinity pool di 25 metri, provare il rito dell’Aufguss in sauna, il cinema con sdraio a infrarossi, o indugiare nella whirpool esterna e nell’outdoor lounge con caminetto e vista mozzafiato sulle montagne.

Nell’area beauty poi, una vastissima scelta di trattamenti viso e corpo eseguiti da un team di professioniste (dai soin speciali visage agli impacchi, ai bagni e ai massaggi total body che sfruttano le proprietà dei prodotti di montagna – miele, fieno, erbe alpine, mele, uva, oli essenziali, arnica, pino – per detossinare, purificare, modellare, sciogliere le tensioni e alleviare i dolori) e programmi wellness & beauty personalizzati per lei e per lui (ma anche “di coppia”) per lasciarsi coccolare e ritrovare l’armonia interiore, il sorriso e la forma fisica.

Per un soggiorno esclusivo di privacy e relax l’hotel mette a disposizione 4 magnifiche oasi private posizionate ai margini del bosco, nel silenzio della natura e con un panorama da cartolina, luogo ideale per staccare davvero da tutto: il mondo fuori, dentro la pace. Eleganti, dal design essenziale con atmosfera alpine chic. Inondate di luce, spaziose e con facciate a vetrata continua che portano la natura all’interno della casa, questi eleganti angoli di Paradiso sono costruiti secondo i codici di un design puro ed essenziale che riflette il legame con il territorio d’origine e l’amore per il dettaglio: legno, pietra, ferro e profumi del bosco contraddistinguono questi lussuosi chalet di che offrono comfort, accoglienza e spazio in abbondanza per esperienze uniche e da condividere. La Villa Premium Forest è la più esclusiva: oltre 300 mq con accesso privato al bosco, piscina privata 9×4 mt (riscaldata per l’inverno) con zone idromassaggio, aree relax con lettini prendisole, zone pranzo e lounge all’aperto con postazione barbecue, sauna finlandese privata “Black Edition” con funzione a infrarossi, zona fitness (esterna e interna), grande living con caminetto e cantinetta con una selezione di champagne e vini locali. Tra i plus: la Suite Master con il letto che può essere spostato in terrazza per dormire sotto le stelle e la possibilità di avere uno chef privato