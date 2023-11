Acqua dell’Elba e la sostenibilità

L’azienda familiare Acqua dell’Elba, fondata 23 anni fa da Fabio e Chiara Murzi e Marco Turoni, ha come obiettivo di custodire l’essenza del mare. La sua unicità risiede nel realizzare manufatti nel cuore dell’Arcipelago Toscano, utilizzando materie prime di alta qualità ispirate al mare e all’Isola d’Elba e lavorando secondo un saper fare artigiano.

Acqua dell’Elba è l’autentica interprete delle sensazioni e delle evocazioni del mare, restituite ai suoi clienti tramite: 8 linee di profumi – 14 fragranze per l’ambiente – Prodotti per il bagno – Fragranze per tessuti – Candele profumate – Tessuti e accessori.

Si tratta di un’Azienda che è pienamente consapevole del proprio ruolo nel contesto sociale in cui è inserita. Un contesto da cui dipende e a cui deve e vuole dare risposte, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone e della società nel suo complesso secondo una azione strutturata e condivisa.

Dalla sua missione (“creare profumi ispirati dalla bellezza del mare che soddisfino l’idea di ben-essere delle persone, promuovendo al contempo un modello di crescita sostenibile”) e visione (“creare Bellezza per le persone e l’ambiente. Una Bellezza intesa come valorizzazione del bello in tutte le sue forme: estetica, esperienziale, sociale e culturale”) discendono infatti progettualità specifiche, volte a rendere l’azienda sostenibile nel suo complesso secondo un percorso strutturato e condiviso.

La trasformazione in Società Benefit e l’ottenimento, per il terzo anno consecutivo, della certificazione Carbon Neutrality sono solo gli ultimi tasselli di un percorso che parte da lontano e che apre nuove sfide competitive per l’azienda. Si estende alla comunità locale, con i tantissimi progetti di cura e valorizzazione del territorio, come per esempio i progetti a sostegno dell’ambiente, del sociale, della salute, della cultura e dell’arte. Tra questi, il più recente è Elba 2035, il progetto di ascolto e ingaggio del territorio volto a creare una visione di futuro condivisa basata sulla sostenibilità per un miglioramento della qualità della vita di noi elbani.

Tocca i rapporti con i collaboratori, con azioni mirate volte alla salute, sicurezza, crescita e benessere dei propri lavoratori e con l’incorporazione, nella pratica, di istanze sociali molto forti, come per esempio quella relativa al lavoro femminile, che in azienda rappresenta più del 90% delle persone. E’ in questa direzione che va il progetto di “Empowerment Femminile” iniziato nel 2022, rivolto in primo luogo alle persone di Acqua dell’Elba ma esteso anche alla comunità locale, a cominciare dalle scuole dell’Isola d’Elba.

Si allarga a tutto il mare con SEIF – Sea Essence International Festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza. Una salvaguardia e valorizzazione da intendersi come protezione del suo ambiente, della sua biodiversità e delle sue specie e anche della sua bellezza, della sua storia e del suo contributo alla crescita delle culture e delle società e del nostro essere umani.

La trasformazione in società benefit è stata la naturale evoluzione di un impegno ancora tutto in divenire e che approderà nei prossimi anni verso mete sempre più ambiziose. Su tutte una nuova ulteriore spinta a progetti di valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista ambientale che sociale che culturale. Rientrano in questo contesto, il rinnovato impegno a mantenere e allargare i sentieri della Via dell’Essenza (il progetto per la realizzazione di un sentiero costiero dell’Isola d’Elba lungo 130 chilometri diviso in 12 tappe, studiato per restituire all’Isola d’Elba, alla Toscana e al mondo intero l’Isola e la sua essenza), nuove e sempre più impattanti collaborazioni con associazioni e scuole del territorio e nuovo impulso ai progetti di valorizzazione artistica e culturale.