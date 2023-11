Capodanno alle Maldive

Dimentica i lunghi vestiti di velluto, i maglioni pesanti e gli interminabili cenoni con lenticchie e panettoni: a Capodanno 2024 puoi sorseggiare freschi cocktail tropicali all’interno dei gusci di cocco, indossare il costume, rigorosamente rosso secondo tradizione, e vivere emozionanti avventure sotto il sole delle Maldive firmate Constance Hotels & Resorts. Con le sue due pluripremiate strutture maldiviane – il Constance Halaveli e il Constance Moofushi – il gruppo alberghiero riconosciuto per la raffinata ospitalità nell’Oceano Indiano ha in serbo attività a tema per i viaggiatori che scelgono di abbracciare il 2024 sotto palme ondeggianti e con i piedi nella sabbia.

CONSTANCE HALAVELI

Al Constance Halaveli, 5 stelle lusso nell’atollo di Ari Nord, la magia delle feste passa dalla tavola e non solo, con esperienze culinarie uniche e simpatici incontri. Si comincia a festeggiare la vigilia di Natale con il Christmas Cocktail al Jahaz Bar sorseggiando un cocktail sulla spiaggia al tramonto, prima di spostarsi al ristorante per la Cena della Vigilia di Natale dai sapori internazionali da condividere con gli affetti più cari.

Il pomeriggio del 25 dicembre arriva l’ospite più atteso per un momento di magia: ecco Babbo Natale! La cena a tema della sera di Natale è ospitata sempre dal Jahaz Restaurant con i frutti di mare più freschi e le carni più appetitose. Il 26 dicembre ci si sposta al Jing per gustare il Signature Menu dello Chef, che prevede 9 raffinate portate di altissima cucina.

Eleganti vini e cocktail esotici si prendono la scena durante la Masterclass dedicata ai vini del Sudafrica e la Cocktail Masterclass,rispettivamente in programma il 27 e 29 dicembre al Jahaz Bar sulla spiaggia. Qui è in programma anche il conviviale Seafood Lovers Beach BBQ per grigliare con spensieratezza a pochi passi dalle onde. E il 30 dicembre, mentre i genitori gustano ottimi calici di vino pied dans l’eau durante la Degustazione di vini in laguna, i più piccoli possono concedersi scorpacciate di dolci al Pancake Afternoon.

Ma la serata più attesa è quella di Capodanno, che al Constance Halaveli comincia con il Pre-Dinner Champagne Toast, per salutare il 2023 con un brindisi prima della Cena di Gala. Musica, danze e fuochi artificiali accompagnano l’arrivo del 2024 durante il Beach Party sotto il manto di stelle che illumina la laguna maldiviana.

Il Constance Halaveli ha a cuore anche il benessere degli ospiti più piccoli: il Kids’ Program per i bambini comprende giochi e laboratori, mentre il Teens’ Program prevede sport e musica.

CONSTANCE MOOFUSHI

Così come il Constance Moofushi, resort 5 stelle incastonato nell’atollo di Ari Sud, regala un’esperienza che fonde lusso e semplicità, il programma per festeggiare Capodanno 2024 unisce sofisticate cene per gli adulti a laboratori ludici per i bambini, con tante attività divertenti da condividere con la famiglia, scandite dal ritmo della musica. Ogni sera infatti spettacoli, musica live di band locali, danze e DJ set tematici si alterneranno per offrire agli ospiti momenti di intrattenimento allegri e coinvolgenti, mentre le giornate saranno scandite da masterclass e appuntamenti di degustazioni – come preparare una pizza a regola d’arte o creare freschi mocktails (cocktail non alcolici) – e da appuntamenti per scoprire la cultura locale, sotto il caldo sole delle Maldive.

Qualche esempio? Si comincia il 22 dicembre al Manta Bar con la Decorazione dell’albero di Natale e in serata uno scenografico Flair Show accompagnato dalle ritmate sonorità del DJ set. Il giorno dopo i bambini sono attesi dalla più classica delle attività natalizie: la creazione delle casette di pan di zenzero decorate prima di recarsi al Santa’s Seaside Cinema, per guardare un film a pochi passi dalle onde.

Alla vigilia di Natale ci si sveglia presto per una sessione di Family Yoga mattutina e dopo le diverse attività della giornata tutti pronti a gustare un cocktail tropicale a bordo piscina prima della Cena di gala della Vigilia di Natale.

La mattina del 25 dicembre tutti al Manta Bar per salutare Babbo Natale!

Dopo un’avvincente partita di Beach Football (a Santo Stefano), la Blind Wine Tasting, ovvero una divertente degustazione di vino bendati (il 27 dicembre), la Kids Painting (giovedì 28 dicembre) e la Kids Treasure Hunt (venerdì 29 dicembre) per stuzzicare la creatività dei bambini con la pittura e una divertente caccia al tesoro, si entra nel vivo della festa con momenti dedicati ai grandi, ai piccini e al divertimento in famiglia.

Il 30 dicembre la nuova biologa marina italiana Elena Milanesi darà lezioni di avviamento allo snorkeling, prima del Family Cinema Under the Stars, per guardare un film sotto il manto di stelle. I festeggiamenti di Capodanno al Constance Moofushi cominciano con il Farewell 2023 Cocktail per un primo brindisi beneaugurante al Manta Bar, spazio poi all’elegante Cena di gala e al concerto live della “Voodoo Band” per accompagnare gli ospiti al countdown presso il Manta Beach, a pochi passi dalla maestosità dell’Oceano Indiano. Il benvenuto al 2024 si celebra infine con un gustoso pranzo al Manta Restaurant.

Prepara la valigia e inizia a viaggiare con la mente verso le Maldive, il Constance Halaveli e il Constance Moofushi ti aspettano, con la dolce metà, gli amici oppure la famiglia, per regalare a te e ai tuoi affetti più cari nuova linfa per affrontare con più energia il 2024, oltre a un Capodanno emozionante che resterà impresso nei ricordi più preziosi.