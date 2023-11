Bye Bye rughe e stanchezza con Endocare Tensage

La linea antiage Endocare è nata dalla ricerca all’avanguardia dei laboratori Cantabria Labs. Oggi, il brand dice addio ai segni del tempo con la nuova linea antiage Endocare Tensage. Questi prodotti dall’azione rassodante e ridensificante, specifici per la pelle matura o secca, sono formulati con tecnologie brevettate che rigenerano e rivitalizzano la cute, aumentandone la fermezza e l’elasticità e favorendo la riduzione delle rughe e delle linee di espressione.

La linea Endocare Tensage utilizza la tecnologia SCA Growth Factor Technology a base di Estratto di secrezione di lumaca standardizzato e brevettato ad azione rigenerante. La secrezione delle ghiandole della lumaca Cryptomphalus aspersa è composta da proteine, da acido ialuronico e calcio e possiede proprietà rigeneranti, riparatrici e antiossidanti, comprovate da studi scientifici, utili per contrastare i danni dell’invecchiamento cutaneo.

Dalla combinazione di SCA Growth Factor Technology e Tensderm dall’azione rassodante, Endocare Tensage comprende una gamma di soluzioni per ogni esigenza della pelle e presenta:

Endocare Tensage Nutritiva (50 ml), una crema nutriente rigenerante dalla texture ricca, che aiuta a preservare l’elasticità della pelle e a ridefinire il contorno del viso per una cute visibilmente più compatta.

(50 ml), una crema nutriente rigenerante dalla texture ricca, che aiuta a preservare l’elasticità della pelle e a ridefinire il contorno del viso per una cute visibilmente più compatta. Endocare Tensage Eye Contour (15 ml), un contorno occhi anti-occhiaie e borse ad effetto tensore che aiuta a riempire le rughe superficiali. I suoi micropigmenti colorati illuminano la zona mascherando le occhiaie.

(15 ml), un contorno occhi anti-occhiaie e borse ad effetto tensore che aiuta a riempire le rughe superficiali. I suoi micropigmenti colorati illuminano la zona mascherando le occhiaie. Endocare Tensage High Potency Serum , un siero Alta Potenza Ridensificante e Rassodante e Endocare Serum per contrastare la perdita di turgore ed elasticità cutanea e rendere la pelle più tonica e luminosa.

, un siero Alta Potenza Ridensificante e Rassodante e per contrastare la perdita di turgore ed elasticità cutanea e rendere la pelle più tonica e luminosa. Endocare Tensage Ampolle (10 da 2 ml), ampolle ad azione rassodante e rigenerante intensa, con immediato effetto tonificante e liftante. Grazie alla formula super concentrata, migliora il tono cutaneo per un viso più luminoso.

(10 da 2 ml), ampolle ad azione rassodante e rigenerante intensa, con immediato effetto tonificante e liftante. Grazie alla formula super concentrata, migliora il tono cutaneo per un viso più luminoso. Endocare Tensage Cream, crema rassodante a effetto tensore che aiuta a mantenere l’elasticità della pelle ridefinendo i contorni del viso.

Grazie alla skincare Endocare Tensage di Cantabria Labs il più bello dei buoni propositi per il futuro è più facile da realizzare. Cantabria Labs Difa Cooper è l’healthcare company italiana specializzata in dermatologia che, attraverso l’incontro tra scienza medica e performance, studia soluzioni innovative dedicate al benessere della pelle e della persona per fare festa ogni giorno a sé stessi.