Da Sanders il nuovo trapianto di sopracciglia

Le sopracciglia sono quell’elemento del volto che donano intensità allo sguardo e valorizzano l’espressività del viso. Passando dai fashion trend che le volevano sottili ai più moderni che le vedono folte, la necessità di ridensificare le sopracciglia è stata la spinta per lo sviluppo di nuovi trattamenti estetici, come il microblading o la dermopigmentazione. Sanders, già leader in ambito tricologico ed esperto nella tecnica FUE (Follicural Unit Extraction), offre anche questa tipologia di intervento tra i suoi servizi avanzati di medicina estetica.

Nei suoi 24 centri in tutta Italia, infatti, sarà possibile richiedere un primo incontro gratuito con una biologa esperta, che valutando le condizioni e svolgendo un’analisi accurata sul singolo caso, consiglierà il percorso più adatto per raggiungere il risultato estetico desiderato.

Il trattamento, diretto a donne e a uomini, prevede una prima fase preparatoria con prodotti specifici pre-intervento, elaborati in maniera esclusiva dalla Ricerca&Sviluppo Sanders, a cui segue una visita pianificata direttamente con il chirurgo che svolgerà il trapianto. Le sedi preposte per l’intervento sono Milano e Perugia, headquarter del Gruppo Sanders, parallelamente a quanto già avviene per l’autotrapianto di capelli. Il percorso si conclude con una terza fase di trattamenti in fiale per massimizzare i risultati del trapianto e la ricrescita dei follicoli impiantati, accompagnata da controlli periodici con il team Sanders.

Come da protocollo Sanders applicato in ambito tricologico e in medicina estetica, il trapianto avviene in tutta sicurezza, attraverso un approccio medico e multidisciplinare da parte del team e con un accompagnamento costante durante tutto il percorso per garantire il migliore risultato che valorizzi la persona.

Questa procedura è consigliata in una molteplicità di situazioni. Dall’esigenza estetica di perfezionare l’arcata e rinfoltire le sopracciglia sottili, ai casi di diradamento dovuti ad epilazione eccessiva nel corso degli anni, ai casi più difficili di assenza totale di sopracciglia dovuti all’alopecia oppure a una malattia o per coprire i danni da cicatrici, ustioni, tagli e traumi.

Questa procedura, come altre di medicina estetica, aiuta, migliorando il proprio aspetto, anche a rafforzare la propria autostima e a sentirsi meglio con sé stessi, core value alla base delle attività e dei servizi del Gruppo Sanders.