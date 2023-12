Angie Wall: il nuovo sistema per appendere firmato TOSCANINI

Il sistema per appendere Angie Wall di TOSCANINI, disegnato da Giulio Iacchetti, è stato selezionato nell’ADI Design Index 2023. Un riconoscimento importante che permette all’azienda valsesiana, grande innovatrice nel suo settore, di partecipare con Angie Wall ai due percorsi espositivi dedicati ai progetti selezionati ADI Design Index 2023 in mostra a Milano dal 6 al 19 novembre e a Roma dal 27 novembre al 2 dicembre. Entrambi gli eventi hanno lo scopo di dare visibilità ai prodotti, alle aziende e ai designer davanti a un grande pubblico e alle istituzioni.

Due importanti occasioni per far conoscere la ricerca progettuale che sta dietro ad Angie Wall: un originale sistema che regala un tocco creativo agli spazi in cui appendere giacche e cappotti. Grazie al suo design minimal, alla modularità e al sorprendente gancio calamitato, Angie Wall è perfetto per gli spazi comuni di uffici e ristoranti e gli ingressi di casa.

Un vero oggetto d’arredo, bello anche quando non è utilizzato. Angie Wall è dotato di una calamita nascosta che consente di staccare il portabito dal gancio in un clap. Un movimento tanto semplice quanto ingegnoso. Angie Wall è proposto in legno di faggio naturale e nella finitura nera Ebony.

Inoltre, come prodotto selezionato nell’ADI Design Index 2023, può partecipare all’edizione XVIII del Premio Compasso d’Oro ADI che si terrà nel 2024. La mostra di ADI Design Index raccoglie infatti i migliori prodotti e servizi di ogni merceologia del design italiano individuati da ADI come preselezione per il più autorevole premio del settore.