Ringana propone idee regalo sostenibili

L’inverno, non porta solo fiocchi di neve e luci festose, ma anche tanta aria fredda che stressa e secca la nostra pelle. Ma Ringana, il brand austriaco noto nel settore Life Science con lo sguardo costantemente rivolto al futuro, crea prodotti cosmetici freschi e di qualità eccellente in cui a natura incontra l’alta tecnologia. E per il Natale 2023 Ringana propone:

WINTER WONDER WELLNESS SET

Grooming package per lei e per lui. Si tratta di un Calendario dell’Avvento pensato per ridurre gli sprechi: quattro finestrelle con quattro sorprese formato pocket da scoprire ogni domenica d’Avvento invece delle solite ventiquattro.

Il Calendario dell’Avvento contiene: FRESH body milk, FRESH foot balm, FRESH hand balm e FRESH deodorant.

Il cofanetto natalizio Winter Wonder Wellness è un fantastico pacchetto skin care per tutto il corpo ed è anche il regalo perfetto per coccolare una persona cara o se stessi. Quattro prodotti nutrienti da 50ml che assicurano una pelle sana, fresca ed elastica: balsamo per mani, balsamo per piedi, latte per il corpo e deodorante. Il Winter Wonder Wellness rende la pelle morbida dalla testa ai piedi.

SNOWFLAKE SKINCARE SET

Un regalo per il corpo ai sentori del Natale. Il kit contiene: FRESH body milk rosé, FRESH lip balm rosè & shine e FRESH soap mandarine & orange. Insomma, c’è tutto il necessario per un rituale skin care personalizzato per una pelle che ha esigenze molto particolari soprattutto in inverno. Il set natalizio Snowflake Skincare è composto da tre prodotti e contiene tutto il necessario per un rituale skin care personalizzato. Con un latte per il corpo, un balsamo per labbra e un sapone in edizione limitata, il cofanetto natalizio è il regalo perfetto e racchiude in sé il concetto di skin care benefico, che coccola non solo il corpo, ma anche l’anima.

STARLIGHT SPA SET

Un feel-good moment irrinunciabile per rigenerarsi e brillare. Il kit contiene: FRESH bath oil green tea & tiger grass e FRESH illuminating enzyme mask. Lo Starlight Spa Set regala un bagno rilassante con oli essenziali per calmare il corpo e la mente, nonché un peeling enzimatico fruttato per rivitalizzare la pelle e rimuovere impurità e sebo, due prodotti spa di alta qualità. L’olio per bagno e doccia FRESH bath oil green tea & tiger grass trasforma ogni bagno in un’esperienza rilassante in cui gli oli essenziali calmano corpo e mente mentre il peeling enzimatico fruttato FRESH illuminating enzyme mask rivitalizza la pelle, la libera dalle impurità e dal sebo e riduce le linee sottili e le rughe.