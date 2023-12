Comincia oggi Più libri più liberi 2023

Scrittori che parlano di scrittori è la nuova formula proposta da Più libri più liberi, nata per conoscere meglio gli scrittori che amiamo attraverso la lente di altri scrittori. Oggi, aprono le danze Mario Desiati per Fleur Jaeggy e Djarah Kan per Frantz Fanon e Joseph Conrad (ore 17.00, Sala Polaris)

Alle 18:30 in Sala Sirio la presentazione del libro La pretesa del comando. Da Gelli alla destra di governo, presidenzialismo e assalto alla Costituzionedi Sandra Bonsanti e Stefania Limiti, presidenzialismo conl’intervento di Roberto Scarpinato e la moderazione di Marco Lillo. Allo stesso orario ma in Sala Sirio, Edoardo Nesi presenterà I lupi dentro, in dialogo con Filippo Bologna.