Marc Mességué ci indica come potenziare i benefici della dieta One Day Light

Il Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio si è sempre distinto, sin dalla fondazione, per l’importanza attribuita alla rigenerazione di corpo e anima, rispettando lo spirito dell’antico convento eugubino di cui occupa le mura. Si tratta di un elegante albergo immerso nella tranquillità e nel silenzio del suo parco di alberi secolari. Un tempo monastero seicentesco, oggi è una suggestiva dimora dove passato e futuro si fondono armoniosamente. La bellezza dell’Umbria, la tranquillità del grande giardino e delle colline che circondando il piccolo borgo medievale, sono stati i primi ingredienti di una ricetta che negli anni si è dimostrata sempre più vincente.

Nel 2012 a tutto questo si è aggiunta la SPA e il Park Hotel ha visto la nascita di un progetto Benessere a stretto contatto con la natura che ha subito dato risultati. In questa logica si colloca l’arrivo a Gubbio di Marc Mességué.

Noto per la sua carriera nel campo della fitoterapia sulle orme del padre Maurice, Marc ha ideato la dieta rivoluzionaria One Day Light, che ha cambiato in maniera definitiva il modo in cui ciascuno di noi immagina una dieta. La filosofia è stata battezzata One Day Light e si basa su un semplicissimo concetto: un giorno di dieta ferrea e i restanti giorni della settimana, prevedere una normale alimentazione.

I benefici della dieta possono essere rafforzati dalle proprietà di alcune piante medicinali, che esercitano un’azione di drenaggio renale ed intestinale detossinante particolarmente indicata per questo periodo dell’anno (l’azione degli estratti delle piante è efficace se associata ad un’alimentazione povera di sodio).

Ecco qui di seguito tre facili ricette di preparati per un benefico effetto detox che farà rinascere corpo e spirito:

Il giorno dedicato alla One Day Light, per due volte al giorno diluire in un po’ d’acqua:

30 gocce di Pilosella, Tintura Madre

30 gocce di Betulla, Tintura Madre

30 gocce di Fucus, Tintura Madre

(N.B. il Fucus, per il suo contenuto in iodio, non va usato da chi è in terapia con Eutirox o estratti tiroidei)

Gli altri giorni della settimana:

Preparare il seguente decotto da bere durante la giornata: in un litro e mezzo di acqua fredda aggiungere 10 pizzichi (con la punta di due dita) di Alburno di Tiglio, 10 pizzichi di Gramigna, 10 pizzichi di Brughiera, 10 pizzichi di Dente di Leone; mettere sul fuoco e portare ad ebollizione e lasciare bollire per 10 minuti, poi spegnere il fuoco e lasciare riposare per 5 minuti.

Aggiungere quindi 5 pizzichi di Regina dei Prati e lasciare in infusione per altri 7 minuti. Filtrare e bere caldo o freddo durante la giornata.

Dopo i pasti, preparare e consumare il seguente infuso: in una tazza di acqua calda mettere 1 pizzico di Liquirizia (N.B. evitare di aggiungere la liquirizia se si soffre di pressione arteriosa alta), 3 pizzichi di Malva, 3 pizzichi di Finocchio, 3 pizzichi di Anice; lasciare in infusione 5-7 minuti poi filtrare, addolcire con un po’ di miele e bere.

I benefici degli infusi, unitamente all’efficacia della dieta One Day Light, contribuiranno a migliorare aspetto fisico e salute, e per andare incontro alla bella stagione con una sferzata di energia e sereno benessere.