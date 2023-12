Nico Vascellari, presenta una video installazione a Palazzo Vecchio a Firenze

Nico Vascellari. OLTRE. Venerdì 8 dicembre, all’interno del programma 2023 di Green Line, Museo Novecento è stato presentato nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio OLTRE; uno degli eventi conclusivi di MELMA. Il grande progetto della durata di un anno commissionato a Nico Vascellari per la città di Firenze, inaugurato a giugno con la mostra al Forte Belvedere e proseguito con la performance Alessio nel Salone dei Cinquecento.

La Sala d’Arme ospita fino al 7 gennaio Alessio, un’installazione video nata dalla performance che Nico Vascellari ha realizzato lo scorso ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L’opera, nata dall’incontro dell’artista con Alessio, un giovane che abita a pochi passi dal suo Studio, riflette sui codici della comunicazione non verbale e sulla capacità che abbiamo di riconoscere l’Altro.

Alessio, una performance cha ha al centro non il corpo di Nico Vascellari, ma un gruppo di giovani danzatori che agiscono in contemporanea

Realizzata a distanza di diversi anni dalla sua ultima performance in uno spazio museale; Alessio rappresenta uno spartiacque nella produzione di Nico Vascellari dal vivo. Al centro dell’opera non è il corpo dell’artista, soggetto principale della maggior parte delle sue performance, ma una moltitudine di giovani danzatori che si muove all’unisono, un plotone di corpi che compatti agiscono insieme, ripetendo pose e gesti come all’interno di un loop che coinvolge, esaspera ed emoziona lo spettatore.

La coreografia è praticamente speculare al linguaggio corporeo ed espressivo che appartiene ad Alessio. L’improvvisazione cede il passo alla ripetizione di una sequenza di gesti e di suoni che gettano le basi per un nuovo lessico, fatto di milioni di sfaccettature e piccole sbavature. Alessio, come suggerisce Nico Vascellari, è una finestra spalancata su un oltre, se decidiamo di attraversarla potremo abbandonare la quotidianità intrisa di stereotipi e provare adacquisire nuovi strumenti di comunicazione e di percezione dell’Altro.

L’opera video Alessio entrerà a far parte delle collezioni civiche fiorentine grazie al sostegno della 12esima edizione di Italian Council; progetto della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e nei prossimi mesi verrà presentata anche presso Haus der Kunst (Monaco, Germania) e il museo MSU (Zagabria, Croazia).