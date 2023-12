Al Tratterhof Mountain Sky Hotel per un Natale in Valle Isarco

Il primo gelo nella Valle Isarco porta con sé l’incanto dell’inverno, con pendii innevati che scendono dal passo del Brennero verso Bolzano. Nel cuore dell’Alto Adige, questa zona si distingue per la sua diversità territoriale, apprezzata soprattutto per la sua natura incontaminata, i borghi medievali e le condizioni ideali che regala agli amanti degli sport in montagna. Nel periodo dell’Avvento, le storiche città di Bressanone e Chiusa si illuminano con i tradizionali mercatini di Natale, ideali per immergersi in un’atmosfera da cartolina tra tesori gastronomici tipici e creatività artigianale.

Per gli appassionati degli sport invernali, la Valle Isarco offre una vasta scelta tra 5 aree sciistiche di varie dimensioni, tra cui Ladurns, Racines Giovo, Monte Cavallo, Plose e la rinomata Gitschberg-Jochtal. Da non dimenticare gli innumerevoli percorsi escursionistici sulla neve o le piste per lo sci di fondo, slittino e il pattinaggio. Poi, per festeggiare al meglio il Natale, i locali après-ski o caratteristiche malghe di montagna dove fare un brindisi panoramico in alta quota.

In questo suggestivo scenario, il gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol offre un punto di partenza perfetto per vivere la magia invernale della Valle Isarco, nonché servizi wellness di altissimi standard per rilassarsi al massimo: il Tratterhof Mountain Sky Hotel. Si tratta di una struttura di design moderno e intelligente che si fonde armoniosamente con i Monti di Fundres, un gioiello situato a 1.500 m sopra il livello del mare. La sua architettura a km 0 trae ispirazione dall’ambiente circostante, con l’impiego di legno e quarzite locali. Posizionato strategicamente nell’area vacanze di Maranza/Rio Pusteria, l’hotel regala una vista mozzafiato sulle Dolomiti innevate, dove le suite spaziose e soleggiate dispongono di terrazze private.

Il Tratterhof si trova a pochi minuti dall’area sciistica di Gitschberg-Jochtal, con 55 chilometri di piste, 17 rifugi di montagna e locali après-ski, quattro piste per slittini e due club per bambini, tutti facilmente raggiungibili tramite lo ski shuttle dell’hotel. È anche ideale per chi desidera esplorare i sentieri escursionistici invernali e fare ciaspolate nei boschi circostanti, oltre a praticare lo sci di fondo o il pattinaggio a Maranza. Il vero lusso dell’hotel si rivela nei suoi interni, caratterizzati da spazi ampi ed eleganti arredati con larice, pino cembro, abete rosso o quercia che offrono un rifugio accogliente dopo una giornata sulla neve.

Il fiore all’occhiello è l’area wellness di 4.000 m2, che vanta una palestra panoramica, tre piscine, otto saune (con due gettate di vapore al giorno) e la nuova Infinity Skypool nell’area adults only. Imperdibile anche la beauty farm con la linea cosmetica esclusiva del Tratterhof, Monte Silva Cura. Non mancano spazi dedicati alle famiglie, tra cui la Family Spa e l’area giochi Skyland, il tutto arricchito dall’ospitalità altoatesina della famiglia Gruber-Hinteregger. Il ristorante dell’hotel, con le accoglienti stuben e il ricco buffet di colazione tradizionale, completa l’atmosfera festiva del Tratterhof.