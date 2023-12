Frasi auguri di Natale: tutte le più belle e divertenti per augurare buone feste!

Natale ormai è sempre più vicino e tutti stanno correndo per prendere gli ultimi regali per amici e familiari, facendo lunghe code nei negozi o attendendo con ansia il corriere a casa. Ma sapete che uno dei regali più beli che si possa ricevere è un bel biglietto con frasi auguri Natale?

Non vi è niente di più semplice che cercare un bel biglietto col faccione di Babbo Natale, l’albero colorato o i simpatici elfi e scrivere una dedica sentita per far sapere ai vostri cari che, anche se lontani, sono sempre vicini a voi. E non temete, ci sono anche frasi simpatiche e divertenti per i più piccoli, ovviamente firmate da Babbo Natale!

Frasi auguri Natale

Non smettere di sognare… il Natale è il momento migliore per sperare, sognare ed amare. Vivi di emozioni, di sensazioni e tutti i tuoi desideri si realizzeranno. Tanti Auguri di Natale!

Dal vicino caminetto viene giù un angioletto, l’ho pregato di nascosto di portare gioia in ogni posto. Tanta gioia e tanto amore agli amici che ho nel cuore…

Auguri di Natale sinceri, tanta allegria ti accompagni ovunque tu sia. Buon Natale.

La vita ci concede sempre una scelta, siamo noi a decidere quale essa sia, non è detto sia sempre quella giusta, ma è molto raro trovarsi davanti ad un senso unico. Scegli di vivere questo momento con un sorriso, anche se non sai cosa ti aspetterà o quale possa essere il tuo futuro, sorridi alle persone che ami, vivi attraverso gli occhi dei bambini e goditi questo stupendo periodo dell’anno, avrai sempre tempo per preoccuparti, ma ora è il tempo per essere felici. Buon Natale a tutti coloro a cui vorrai concedere un tuo sorriso, perché esse, sono le persone che si meritano di essere felici insieme a te. Auguri.

Ti auguro un Natale sorprendente, un risveglio con l’entusiasmo di un bambino da far brillare e far scintille. Tanti auguri di Natale… ricorda i sogni a Natale si possono realizzare! Buon Natale.

Che questo Santo Natale possa portarti tanto amore e serenità. Te le meriti tutte, Buon Natale.

A Natale sii felice…finalmente ogni sogno si può realizzare. Che tu possa trascorrere un Natale felice e sereno, con tutte le persone che ami. Tanti Auguri di Natale!

Ti auguro che l’amore di questa sera riscaldi il tuo cuore per tutto il resto dell’anno. Buon Natale!

Possa lo scintillio e la gioia del Natale riempire il tuo cuore. Ti auguro delle feste ricche di amore e felicità!

A Natale siamo tutti più buoni, ma con te non ce n’è bisogno: sei già dolce di tuo. Tanti auguri!

Natale è un momento d’amore, il momento in cui guardiamo coloro che amiamo, i nostri cari e ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati. Mamma, voglio ringraziarvi per tutte quelle piccole cose che fai ogni giorno per me che mi mostrano il tuo amore, quelle piccole cose alle quali non faccio più attenzione. Ma ancor di più, voglio ringraziarti per ciò che non ha prezzo… per quello che mi ha dato ogni giorno della mia vita: la mia vita, il tuo amore, tutta te stessa. Che il tuo Natale sia meraviglioso… proprio come te! Tantissimi auguri di Buon Natale!

Che cos’è quella cosa che riecheggia nell’aria, riempie i cuori di gioia, e regala serenità all’anima? E’ il Natale che è arrivato… Tanti Auguri!

Frasi auguri Natale amore



Il Natale è la festa della famiglia dove ci si ritrova tutti insieme coi propri cari e si riempie d’amore la casa. Ecco quindi alcune frasi auguri Natale perfette per la vostra dolce metà.

Il mio augurio più grande è che il Natale ti porti milioni di motivi per sorridere ogni giorno della tua vita. A me non serve altro da quando ho te. Buon Natale amore mio.

Quest’anno sotto l’albero non ho messo niente semplicemente perché siamo noi, amore mio, il più bel regalo l’uno per l’altro!

Se dovessi scrivere una lettera a Babbo Natale non gli chiederei nulla: ho già te! Buon Natale amore mio!

Natale vuol dire sognare, ma da quando ci sei tu la mia vita è diventata un sogno… Buon Natale amore mio!

L’amore è un sentimento meraviglioso. E svegliarsi la mattina di Natale e sapere che al mio fianco ci sei tu, rende questa festa ancora più magica e speciale. Ti amo amore mio, felice Natale a noi.

Hai reso il mondo un posto migliore in cui vivere, hai reso le mie giornate più belle, hai dato un nuovo significato al mio Natale.. grazie, ora e per sempre. Ti amo amore mio!

Sai cosa ho pensato? Che il nostro amore è il regalo perfetto, anche se non è incartato! Auguri di Natale amore mio!

Il più bel regalo di Natale è quello che non si incarta: l’amore!

Sapere che mi ami è il regalo più bello del mondo.

Babbo Natale deve aver ricevuto la mia letterina perché averti al mio fianco è quello che gli ho chiesto. Grazie per essere il mio più bel regalo di Natale. Ti amo!

C’è sola una cosa più bella di stare con te: stare con te a Natale! Tanti auguri!

Frasi auguri Natale divertenti



E dopo tanta dolcezza e un po’ di miele, come si suol dire, non bisogna mai dimenticare che le feste sono giorni di allegria che può anche essere racchiusa in un biglietto con frasi divertenti e simpatiche per augurare un Buon Natale.

Ho pensato così tanto al tuo regalo di Natale che non ho avuto tempo di comprartelo. Buon Natale, comunque!

Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e famiglia per augurarti un Buon Natale… speriamo che non sbaglino strada!

Ti auguro un bianco Natale! …e quando finisci il bianco, apri una bella bottiglia di rosso!

Per questo Natale avrei voluto inviarti qualcosa di divertente, sorprendente, tenero, sexy, dolce e molto divertente. Poi però fortunatamente ho cambiato idea! Buone feste!

Quest’anno troverai la felicità, la salute, l’amore, il denaro, la pace e tutto il necessario. Quel che non trovi cercalo su Google. Auguri!

Auguro sempre Buon Natale alle persone più belle, affascinanti e intelligenti che conosco. Buona Pasqua!

Avrei voluto regalarti qualcosa di incredibile, meraviglioso e stupefacente… ma non sono riuscito ad incartarmi. Perciò ti faccio i miei migliori Auguri di Natale!

Sono giorni e giorni che ti stiamo cercando… dove sei? Non possiamo fare il presepe senza asinello :-). Tanti auguri di Natale!

Ho scritto a Babbo Natale ammettendo che sono stato cattivo per tutto quest’anno ed è tutto a causa tua. Ora aspetto la risposta di Babbo Natale. Buon Natale!

Frasi auguri Natale bambini



Non c’è niente di più bello che condividere i giorni di Natale con i più piccoli che attendono con ansia l’arrivo di Babbo Natale o Gesù Bambino. La magia nei loro occhi vale qualsiasi peripezia che i grandi hanno dovuto compiere per nascondere tutto! Ma anche per loro è importante un bel biglietto! E’ vero, forse ora lo metteranno subito da parte per scoprire se hanno ricevuto il regalo che volevano, ma un domani sarà un bellissimi ricordo!

Un omino assai carino guarda scende dal camino, con la barba bianca bianca si avvicina nella tua stanza, lui ti strizza l’occhiolino e ti lascia il mio regalino. Guarda bene è assai speciale… è il mio augurio di un sereno Natale.

Le magiche renne di Babbo Natale hanno portato per te un regalo bellissimo. Buon Natale!

E’ venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto… Buon Natale

Lascia che questo Natale trasformi i tuoi sogni in realtà. Tanti auguri di buon Natale piccola stella!

Una slitta sta correndo tra le stelle del firmamento, Babbo Natalescende dal camino e ti lascia un regalino. Guarda bene, è speciale: sono i miei auguri di Natale! Auguri!

Possa ogni desiderio del tuo cuore avverarsi in questi giorni di festa. Buon Natale!

Che la magia del Natale riempia la tua vita di amore e felicità. Ti auguro un meraviglioso Natale!

Se un uomo vestito di rosso con una barba bianca ti mette in un sacco, non aver paura. Qualcuno ha chiesto un Tesoro per Natale. Tanti auguri

Scende dal cielo una stella, con la coda lunga e bella, piano piano si avvicina e dolcemente ti sospira “Tanti auguri di Natale, da chi senza di te non può più stare”. Buon Natale.

Fuoco fuocherello la fiamma traballa, il bue è nella stalla, il bue e l’asinello. È nato un Bambinello.

Con le renne se ne va felice felice per la città; come vede un bel camino, in un batter d’occhio ci va vicino: è felice di donare una cosa molto speciale. Questa cosa tu avrai, se il pacchetto aprirai. Tanti auguri!

Babbo Natale mi ha lasciato questo regalo per te, spero ti piaccia. Sappi però che il vero regalo è poter passare questi giorni di festa in tua compagnia. Buon Natale!

Sulla slitta tra le stelle Babbo Natale porta tante cose belle. Un regalino assai carino con a seguito un gran mio bacino.

Gli elfi e Babbo Natale hanno lasciato questo per te, con l’augurio di trascorrere un felice Natale. Buon Natale.

Auguri alla luce più bella di questa festa. Buon Natale!

Il Natale è arrivato e anche quest’anno il mio augurio verrà rinnovato. Tanto amore e cose belle… che possan cadere come stelle.

Sei un po’ birichino, ma Babbo Natale sa che hai un cuore grande, e non si scorderà mai e poi mai di te. Buon Natale bambino mio!

